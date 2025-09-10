快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東市公所提臨時攤販集中場管理自治條例 四維路附設攤販區

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市公所臨時會提出屏東市臨時攤販集中場管理自治條例，今送代表會二讀，規畫在屏東市四維路附近，明鳳宮旁邊。記者劉星君／攝影
屏東市公所臨時會提出屏東市臨時攤販集中場管理自治條例，今送代表會二讀，規畫在屏東市四維路附近，明鳳宮旁邊。記者劉星君／攝影

屏東市未訂定攤販管理辦法，每到春節或重大節慶，民間社團因不能有商業行為，不能辦商展、市集，僅公家機關可申請路權舉辦，在民代要求下，屏東市公所擬定「屏東市臨時攤販集中場管理自治條例」草案，今送代表會二讀，預料11日可三讀通過，有法規依循。

屏東市代表會這周開臨時會，屏東市民代表傅建雄說，今年5月定期會總質詢時，他向公所提出，屏東市應有相觀攤販的條例規範，市公所在這次臨時會中提出臨時攤販集中場管理自治條例草案。

草案中提到，自治條例所稱的臨時攤販集中場是指屏東市四維路（光明街道健民路段），經公所指定規畫的攤販區；規畫原則以四維路臨時攤販區（光明街到建民路間的連續磚鋪面區域為主）攤位大小以3X3公尺為原則，初估可以擺120攤。

草案共有16條，今送交代表會臨時會二讀，傅建雄說，臨時攤販自治條例草案提出後，後續周邊的配套也要做好，停車動線、周遭環境整潔與附近住戶是否同意，還以周邊垃圾、噪音等問題都要處理好。市公所建設課說，附近住戶28戶，有八成的住戶是贊成或沒意見。

市公所建設課表示，停車部分，周邊汽車停車格附近有汽車停車場，機車停車格部分，若不夠停，會再申請相關路權，讓民眾停放機車。

傅建雄說，草案提到，臨時攤販集中場的管理與營運，可以委外辦理，委外辦理的廠商得標價金、攤商負擔的租金等需取得相關平衡，這部分也請市公所要好好討論規畫。

傅建雄表示，希望透過屏東市臨時攤販集中場管理自治條例草案，有相關法條依循，讓屏東市夜間經濟能夠更活絡。

屏東市公所臨時會提出屏東市臨時攤販集中場管理自治條例，今送代表會二讀。規畫在屏東市四維路附近，明鳳宮旁邊。記者劉星君／攝影
屏東市公所臨時會提出屏東市臨時攤販集中場管理自治條例，今送代表會二讀。規畫在屏東市四維路附近，明鳳宮旁邊。記者劉星君／攝影
屏東市公所臨時會提出屏東市臨時攤販集中場管理自治條例，今送代表會二讀。記者劉星君／攝影
屏東市公所臨時會提出屏東市臨時攤販集中場管理自治條例，今送代表會二讀。記者劉星君／攝影

屏東 住戶 路權

延伸閱讀

彰化狗肉案一年通報6件 民代促訂自治條例納管雇主責任

校園手機管理草案尚在研議 教育部：國中小集中保管9月不會上路

京華城案遭柯文哲指責做偽證 林欽榮反控「蓄意攻擊證人」

竹市娛樂自治條例攻防 時力促納八大、民進黨看法不同

相關新聞

高雄原住民品牌「原駁館」僅4成在地店家 遭點名改善

為推動高雄市在地原住民產業發展，高市原民會5年前建立「原駁館」品牌，在駁二特區打造第一個原住民主題店家，吸引全球遊客購買...

護師工會點名馮明珠濫權籲調離職務 小港醫聲明回應

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今召開記者會，公開點名高醫經營市立小港醫院副院長馮明珠涉濫權、霸凌與違反醫療規範，更質疑高...

兒童發展篩檢屏東主動出擊 親子館、托嬰中心提升篩檢率

守護幼兒成長，改變「大隻雞慢啼」傳統觀念，屏東縣衛生局去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒...

屏東市公所提臨時攤販集中場管理自治條例 四維路附設攤販區

屏東市未訂定攤販管理辦法，每到春節或重大節慶，民間社團因不能有商業行為，不能辦商展、市集，僅公家機關可申請路權舉辦，在民...

美國關稅影響鬼頭刀出口 食品業者開發鬼頭刀魚鬆Q餅助漁民

台灣鬼頭刀有約7成銷往美國，受美國關稅影響，不少漁民十分擔心。屏東東港東大興漁品總經理黃馥廷受漁會請託，發想將鬼頭刀加工...

獨／金廈1千玩4天…低價旅遊團爆強迫消費 縣府：釐清查核中

「什麼！只花1千元，就可以去大陸玩4天？」 金門一名楊小姐在臉書控訴，有長輩參加廈門低價旅遊團，出發前揪團人對每位團員收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。