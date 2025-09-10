屏東市公所提臨時攤販集中場管理自治條例 四維路附設攤販區

屏東市未訂定攤販管理辦法，每到春節或重大節慶，民間社團因不能有商業行為，不能辦商展、市集，僅公家機關可申請路權舉辦，在民代要求下，屏東市公所擬定「屏東市臨時攤販集中場管理自治條例」草案，今送代表會二讀，預料11日可三讀通過，有法規依循。

屏東市代表會這周開臨時會，屏東市民代表傅建雄說，今年5月定期會總質詢時，他向公所提出，屏東市應有相觀攤販的條例規範，市公所在這次臨時會中提出臨時攤販集中場管理自治條例草案。

草案中提到，自治條例所稱的臨時攤販集中場是指屏東市四維路（光明街道健民路段），經公所指定規畫的攤販區；規畫原則以四維路臨時攤販區（光明街到建民路間的連續磚鋪面區域為主）攤位大小以3X3公尺為原則，初估可以擺120攤。

草案共有16條，今送交代表會臨時會二讀，傅建雄說，臨時攤販自治條例草案提出後，後續周邊的配套也要做好，停車動線、周遭環境整潔與附近住戶是否同意，還以周邊垃圾、噪音等問題都要處理好。市公所建設課說，附近住戶28戶，有八成的住戶是贊成或沒意見。

市公所建設課表示，停車部分，周邊汽車停車格附近有汽車停車場，機車停車格部分，若不夠停，會再申請相關路權，讓民眾停放機車。

傅建雄說，草案提到，臨時攤販集中場的管理與營運，可以委外辦理，委外辦理的廠商得標價金、攤商負擔的租金等需取得相關平衡，這部分也請市公所要好好討論規畫。