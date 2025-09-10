屏東進行核安演習 國軍直升機演練孤島運補

核三廠核安演習今天進行廠外演練，上午包括在屏東縣恆春鎮大光國小進行校園核安防護教育，以特色民謠宣導口訣，另外黑鷹直升機降落恆春國小，演練國軍直升機孤島運補等。

行政院核能安全委員會辦理「核安第31號演習」，屏東縣政府配合實施核子事故區域民眾防護行動演練，今天上午在恆春鎮演習，項目涵蓋多元訊息通知與弱勢族群疏散、學校核安防護教育、國軍直升機孤島運補與韌性社區防災、備用防護站開設及偵檢除污作業。

上午9時30分核子事故警報準時響起，民防團迅速在大光里活動中心集結，防災士前往弱勢民眾家中，協助聽障與身心障礙民眾搭車撤離。並逐戶告知、張貼「已被通知疏散」標示，讓警消掌握情況。

滿州國小與大光國小各年級老師，以圖卡、海報、影片等實施核安防護宣導。大光國小還結合在地特色民謠教育，帶學生唱出「聽到警報免煩惱、老師說明照步做、門窗攏總關乎好、演習真正有效果」壓韻口訣。

演習假想恆春部分道路中斷，形成孤島區域。國軍出動UH-60M黑鷹直升機載運物資，降落在恆春國小操場，由防災協作中心志工協助作業，將乾糧、帳篷與醫療用品等物資傳遞至活動中心。

恆春鎮今天上午演習最終站來到台26線19km處台灣牛牛肉麵停車場，原設定「備用防護站」恆春機場在淹水潛勢區中，事故發生時恐淹水，因此屏東縣政府改以台灣牛停車場作為「備用防護站」，演練緊急醫療救護、車輛偵檢除污、民眾偵檢除污及民眾登記編管。

依核安會資訊，演習以天然災害結合核子事故之複合情境為設計基礎，模擬核三廠除役過渡階段發生外電喪失、燃料池損壞及放射性物質微量外釋等事故，逐步演進至「全面緊急事故」。