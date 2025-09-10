快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

屏東進行核安演習 國軍直升機演練孤島運補

中央社／ 屏東縣10日電

核三廠核安演習今天進行廠外演練，上午包括在屏東縣恆春鎮大光國小進行校園核安防護教育，以特色民謠宣導口訣，另外黑鷹直升機降落恆春國小，演練國軍直升機孤島運補等。

行政院核能安全委員會辦理「核安第31號演習」，屏東縣政府配合實施核子事故區域民眾防護行動演練，今天上午在恆春鎮演習，項目涵蓋多元訊息通知與弱勢族群疏散、學校核安防護教育、國軍直升機孤島運補與韌性社區防災、備用防護站開設及偵檢除污作業。

上午9時30分核子事故警報準時響起，民防團迅速在大光里活動中心集結，防災士前往弱勢民眾家中，協助聽障與身心障礙民眾搭車撤離。並逐戶告知、張貼「已被通知疏散」標示，讓警消掌握情況。

滿州國小與大光國小各年級老師，以圖卡、海報、影片等實施核安防護宣導。大光國小還結合在地特色民謠教育，帶學生唱出「聽到警報免煩惱、老師說明照步做、門窗攏總關乎好、演習真正有效果」壓韻口訣。

演習假想恆春部分道路中斷，形成孤島區域。國軍出動UH-60M黑鷹直升機載運物資，降落在恆春國小操場，由防災協作中心志工協助作業，將乾糧、帳篷與醫療用品等物資傳遞至活動中心。

恆春鎮今天上午演習最終站來到台26線19km處台灣牛牛肉麵停車場，原設定「備用防護站」恆春機場在淹水潛勢區中，事故發生時恐淹水，因此屏東縣政府改以台灣牛停車場作為「備用防護站」，演練緊急醫療救護、車輛偵檢除污、民眾偵檢除污及民眾登記編管。

依核安會資訊，演習以天然災害結合核子事故之複合情境為設計基礎，模擬核三廠除役過渡階段發生外電喪失、燃料池損壞及放射性物質微量外釋等事故，逐步演進至「全面緊急事故」。

恆春 演習 屏東縣政府

延伸閱讀

下周核三核安演習登場 首次模擬用過燃料池受損應變能力

女山友雪山翠池山屋骨折受傷 直升機今天吊掛急送醫

美軍披露 500台灣軍人參與今年北方打擊演習

比「最爛公路」更爛 慈峰產業道路走山扭曲變形部落成孤島

相關新聞

高雄原住民品牌「原駁館」僅4成在地店家 遭點名改善

為推動高雄市在地原住民產業發展，高市原民會5年前建立「原駁館」品牌，在駁二特區打造第一個原住民主題店家，吸引全球遊客購買...

護師工會點名馮明珠濫權籲調離職務 小港醫聲明回應

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳今召開記者會，公開點名高醫經營市立小港醫院副院長馮明珠涉濫權、霸凌與違反醫療規範，更質疑高...

兒童發展篩檢屏東主動出擊 親子館、托嬰中心提升篩檢率

守護幼兒成長，改變「大隻雞慢啼」傳統觀念，屏東縣衛生局去年起推動0-6歲「學齡前兒童入園篩檢」，結合醫療團隊主動進入幼兒...

屏東市公所提臨時攤販集中場管理自治條例 四維路附設攤販區

屏東市未訂定攤販管理辦法，每到春節或重大節慶，民間社團因不能有商業行為，不能辦商展、市集，僅公家機關可申請路權舉辦，在民...

美國關稅影響鬼頭刀出口 食品業者開發鬼頭刀魚鬆Q餅助漁民

台灣鬼頭刀有約7成銷往美國，受美國關稅影響，不少漁民十分擔心。屏東東港東大興漁品總經理黃馥廷受漁會請託，發想將鬼頭刀加工...

獨／金廈1千玩4天…低價旅遊團爆強迫消費 縣府：釐清查核中

「什麼！只花1千元，就可以去大陸玩4天？」 金門一名楊小姐在臉書控訴，有長輩參加廈門低價旅遊團，出發前揪團人對每位團員收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。