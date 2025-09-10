美國關稅影響鬼頭刀出口 食品業者開發鬼頭刀魚鬆Q餅助漁民

台灣鬼頭刀有約7成銷往美國，受美國關稅影響，不少漁民十分擔心。屏東東港東大興漁品總經理黃馥廷受漁會請託，發想將鬼頭刀加工成魚鬆，再製成「鬼頭刀魚鬆Q餅」，為全台首創，並在中秋節前夕發行禮盒「潛遊・團圓」，協助漁民行銷。

黃馥廷說，全台鬼頭刀漁獲以台東縣新港漁港最多，其次是宜蘭蘇澳漁港、屏東東港漁港等地。最近受美國關稅影響，新港漁會跟他聯繫，表示漁民受到衝擊，希望他能協助開發鬼頭刀相關產品，增加新的銷路來協助漁民。

黃馥廷家族從爺爺開始從事肉類加工食品，後來成立工廠並加入海鮮加工，包括肉鬆、魚鬆、肉乾、香腸等。他說，魚鬆多以旗魚、鮪魚和虱目魚較多，鬼頭刀因成本較高，少有人製成魚鬆。這次他受漁會請託，將鬼頭刀加工成魚鬆後，再製成Q餅，提高其產品價值。

東大興漁品也聯手知名品牌聖保羅烘焙花園、新願藝術，將鬼頭刀魚鬆Q餅打造成中秋禮盒「潛遊・團圓」。新願藝術執行長王家荺表示，禮盒外觀描繪公母鬼頭刀在湛藍海中比肩而游，形成一個象徵愛與陪伴的心型，背後映照著滿月的光輝。