獨／金廈1千玩4天…低價旅遊團爆強迫消費 縣府：釐清查核中

「什麼！只花1千元，就可以去大陸玩4天？」 金門一名楊小姐在臉書控訴，有長輩參加廈門低價旅遊團，出發前揪團人對每位團員收取1千元，參與團員都直呼好便宜，沒想到在行程的最後一天遭強迫消費，她的父親就花了6萬多元買乳膠床墊跟被子，氣的她上網呼籲民眾當心，以免被當肥羊宰。對此，縣府表示，的確有收到相關投訴「疑似違法攬團且有強迫消費等行為」，正查核中。

楊小姐指出，有人專門找65歲以上退休老人參加低價旅遊團，主要是老人家比較好騙，且不懂得求助，特別是許多金門獨居老人，子女不在身邊，一旦貪小便宜很容易就受騙。這團出發前，僅收取1千元現金，家裡的長輩在友人的勸說下也跟著去參加。

「說好聽是帶老人去免費旅遊，說難聽就是把鄉親當肥羊宰。」楊小姐憤怒表示，除了長輩被迫買很多沒有又昂貴的東西。她還轉述有網友分享，聽說有人參加行程，最後一天被關在特產店，直到要搭機才放人，全程手機無訊號，形同「軟禁」。

據了解，金門有很多社區的長輩都曾參加這種低價旅遊團，除了床墊，還被迫買下葛根粉、牙膏、牛黃丸等食品、生活用品，「很多東西買回來根本不敢吃。」讓金廈之旅，變成「驚嚇之旅」，她氣憤說，「我家現在都是乳膠床墊。」

她的訊息一PO出，有網友紛紛留言表示身邊長輩「中招」，有人就表示，他的朋友去一趟，買乳膠床等花十萬，因怕人笑，也不敢說，只能「幹在心裡口難開」。也有人，金門不少人受騙，多人都花了數萬元不等，比正規旅費還貴。網友感嘆，「不要錢的最貴，貪婪的心，會讓自己付出更多的代價」。

民眾指控帶團人疑似是清華金門社區大學與樂齡中心任教的馬姓老師，對此，金門縣家庭教育中心主任吳玉華表示，縣府1999服務專線確實接獲投訴，該名馬姓陸配老師主要教授民族舞蹈，曾參與樂齡講師培訓，但尚未取得正式資格，雖然有到4社區試教，但經相關單位訪查後並未在她的授課場合發現招攬行為，不排除是課後或私下進行，目前正跟檢舉人調查釐清。