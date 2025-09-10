高雄鳳山新住民中心 2社工要顧7千人！爆配置失衡

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市社會局設立5處新住民家庭服務中心，但新興、鳳山2處中心與其他中心的社工工作量卻不對等。記者宋原彰／攝影
高雄市新住民人口逾6萬人，社會局設立5處新住民家庭服務中心提供協助，其中新興、鳳山2處服務逾1萬名新住民，卻僅配置2至3名社工，工作量是其他中心2倍以上，以致異動頻繁，審計部質疑恐影響服務品質。

社會局表示，新住民家庭服務中心社工服務案量、目標值與處遇內容都經內政部年度評核，新住民人口數較低區域，會整合中心、據點及關懷小站合力服務。另今年11月將新設杉林區據點，明年設茄萣區據點，由於中央補助經費已達上限，暫無新增社工人力的規畫，不過市府歷年執行成效，都獲全國考核優等佳績。

社會局為協助新住民融入在地，2005年起陸續設置5處新住民家庭服務中心，服務範圍涵蓋全市38個行政區，平時舉辦生活適應等課程，亦提供法律諮詢、心理輔導和子女教育支持。

5處中心配置在新興、鳳山、路竹、左營、旗山等區，社工數分別為3、2、2、1、1人。但審計部發現，旗山中心服務2573人，鳳山服務7306人，相差達2.84倍。另全市布設29處新住民社區服務據點，茄萣、田寮、杉林、茂林、桃源和那瑪夏區迄今未設置，不利偏遠新住民獲得即時服務。

一名社工表示，因不時舉辦活動，常須在周末加班，也需利用晚上加班訪視，若遇到新住民遭家暴等棘手問題，工作壓力更大。

