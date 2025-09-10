聽新聞
屏東長照個管員 離職率超過2成
台灣進入高齡化社會，屏東縣長周春米任內首創長照處，審計部屏東縣審計室卻發現，縣內整合型服務中心布建家數未達預期，個案管理員離職率逾2成。長照處表示，屏縣整合型服務中心共38處，服務涵蓋率達100%。個管員離職部分將優化徵才機制，強化教育訓練，減少新手適應期衝擊。
審計室報告指出，2021年到2023年，屏東縣長照需求服務涵蓋率分別74.66%、93.77%與106.16%，至去年底有長照需求者推估3萬4461人，實際使用服務人數為3萬668人。不過社區整合型服務中心實際布建家數未達預期，部分鄉鎮則未設在地辦公處所，服務案數由109年度1.2萬件，至113年度增至1.6萬件，逐年增加。其中個管員平均服務量雖由122件減為105件，但離職率卻逾2成。
「薪資福利、辦公室氛圍及主管風格，都會影響個管員的去留」，社工轉任個管員的李女說，個管員每天會隨時接到家屬來電詢問，或要調整服務方案，因此需在龐雜的工作中列出優先順序，也可與不同專業的團隊成員討論，不要一股腦悶著頭做。
長照處指個管員薪資平均約4.3萬到4.5萬元，最低約3.89萬元起跳，再依年資調整。整合型服務中心以服務120案件為原則，目前屏東縣有166名個管員，平均每人個管案量為104件，長照處會估計大家的工作負荷量，適時調節。
長照處表示，目前社區整合中心布建數量與人力暫無不足，未來將會按月監測個管案量與人力變化，且加強輔導各特約單位優化徵才，強化新進人員教育訓練，並請既有個管員傳承專業知能給新進個管員，讓個管員穩定留任。
