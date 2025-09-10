快訊

蘋果發表會凌晨1點直播！全程不斷更新 先看終極傳聞新品懶人包11款

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東長照個管員 離職率超過2成

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
長照人員提供相關心理協談服務。記者劉星君／翻攝
長照人員提供相關心理協談服務。記者劉星君／翻攝

台灣進入高齡化社會，屏東縣長周春米任內首創長照處，審計部屏東縣審計室卻發現，縣內整合型服務中心布建家數未達預期，個案管理員離職率逾2成。長照處表示，屏縣整合型服務中心共38處，服務涵蓋率達100%。個管員離職部分將優化徵才機制，強化教育訓練，減少新手適應期衝擊。

審計室報告指出，2021年到2023年，屏東縣長照需求服務涵蓋率分別74.66%、93.77%與106.16%，至去年底有長照需求者推估3萬4461人，實際使用服務人數為3萬668人。不過社區整合型服務中心實際布建家數未達預期，部分鄉鎮則未設在地辦公處所，服務案數由109年度1.2萬件，至113年度增至1.6萬件，逐年增加。其中個管員平均服務量雖由122件減為105件，但離職率卻逾2成。

薪資福利、辦公室氛圍及主管風格，都會影響個管員的去留」，社工轉任個管員的李女說，個管員每天會隨時接到家屬來電詢問，或要調整服務方案，因此需在龐雜的工作中列出優先順序，也可與不同專業的團隊成員討論，不要一股腦悶著頭做。

長照處指個管員薪資平均約4.3萬到4.5萬元，最低約3.89萬元起跳，再依年資調整。整合型服務中心以服務120案件為原則，目前屏東縣有166名個管員，平均每人個管案量為104件，長照處會估計大家的工作負荷量，適時調節。

長照處表示，目前社區整合中心布建數量與人力暫無不足，未來將會按月監測個管案量與人力變化，且加強輔導各特約單位優化徵才，強化新進人員教育訓練，並請既有個管員傳承專業知能給新進個管員，讓個管員穩定留任。

長照 屏東 薪資 離職 高齡化

延伸閱讀

侯友宜訪歐今返國 借鏡國外經驗發展新北自我特色

屏東好物進軍澳洲市場 國際食品展吸引買家目光

屏東社整中心個管員離職率逾2成 長照處：時效壓力、強化教育訓練

談新版財劃法 周春米：屏東出現46億元缺口

相關新聞

高雄5處新住民服務中心爆「社工配置失衡」 偏鄉據點少

高雄市新住民人口成長快速已逾6萬人，社會局設立5處新住民家庭服務中心提供即時語言、生活、就業等服務，但新興、鳳山2處中心...

高雄鳳山新住民中心 2社工要顧7千人！爆配置失衡

高雄市新住民人口逾6萬人，社會局設立5處新住民家庭服務中心提供協助，其中新興、鳳山2處服務逾1萬名新住民，卻僅配置2至3...

屏東長照個管員 離職率超過2成

台灣進入高齡化社會，屏東縣長周春米任內首創長照處，審計部屏東縣審計室卻發現，縣內整合型服務中心布建家數未達預期，個案管理...

核三停役首次核安演習 廠內1900束用過核燃料棒成演習重點

114年核安第31號演習昨日起一連在恆春半島舉行3天，這是核三廠停役後首次進行核安演習。核安會表示，雖然目前反應爐已無運...

影／高雄大樹統嶺山區遭濫墾剃頭 環保局列非法棄置場址管制中

高雄大樹統嶺山區今天傳出山林遭濫墾「剃頭」，違規堆置土方，水利局以違反水土保持法2度開罰20萬元，並要求限期清除，今年6月再度聯合稽查，發現又違法堆置土石...

國道七號都計變更過關總經費1357億元 預計2030年底通車

內政部都委會今天審議通過國道7號都計變更案，這條全長23公里、總經費1357.9億元重大建設，預計將於2026年動工、2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。