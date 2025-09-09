核三停役首次核安演習 廠內1900束用過核燃料棒成演習重點

114年核安第31號演習昨日起一連在恆春半島舉行3天，這是核三廠停役後首次進行核安演習。核安會表示，雖然目前反應爐已無運轉，但廠內儲存用過燃料棒仍有風險，因應核三廠除役過渡階段，首次納入用過燃料池事件應處演練。

核三廠目前正處於除役準備階段，相關計畫正在進行環境影響評估。核安演習首日在核三廠內，目前雖然反應爐不再發電，事故風險較低，但核三發電40年來用過的燃料棒約1900束，現仍儲存在燃料池中，具有相當風險，因此成為此次演習重點。

核三廠表示，用過的燃料棒現正儲存於6公尺深水池中，不但可隔絕其所產生的輻射，並持續用水冷卻溫度確保安全。在日本福島核災前，冷卻水靠廠內的冷凝水儲存槽及更換燃料水儲存槽；核災後為增加可運用水源，多了生水池、消防水、龍鑾潭及海水的水。 114年核安第31號演習實兵演練今天首日在核三廠進行，圖為消防應變作業演練。圖／核三廠提供

核安會表示，首日演練重點在啟動備用電源、用過燃料池緊急補水、消防應變、多功能作業機路障排除、輻傷救護等作業，並參考日本能登半島地震狀況模擬可能應處情境，強化核電廠在複合災害條件下的應變韌性與整備作為。

其中「用過燃料池補水演練」假想恆春地區發生芮氏規模6.6、深度13.5公里極淺層地震，二號機用過燃料池閘門封環洩漏低壓力，池水外滲至傳送渠道及桶裝池。演練於最短時間將所有可運用水源列置完成並進行注水，確保核燃料受水覆蓋，防止外射性物質外釋。

「480V電源車引接演練」則假想核三廠二號機在喪失所有交流電源狀態下，須用480V電源車供電，提供用過燃料池緊急補水設備所需電源。核三廠表示，福島核災後增購10台柴油發電機，每台可供電10至12小時。