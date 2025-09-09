高雄5處新住民服務中心爆「社工配置失衡」 偏鄉據點少

高雄市新住民人口成長快速已逾6萬人，社會局設立5處新住民家庭服務中心提供即時語言、生活、就業等服務，但新興、鳳山2處中心需服務超過1萬名新住民，僅配置2至3位社工，與其他處中心的社工工作量差距2倍以上，且社工異動頻繁，遭審計部質疑恐影響服務品質，而偏鄉6區至今未設置處新住民社區服務據點，不利提供支援。

社會局表示，新住民家庭服務中心社工個案服務案量、目標值與處遇內容，皆經內政部年度評核通過，對於新住民人口數較低區域，本局採連結中心、據點、關懷小站合作方式，今年11月將新設杉林區據點，明年新設茄萣區據點，提供在地友善服務。前3前新住民社工離職數為11人，目前中央補助經費已達上限，無規劃增加社工人力，市府歷年執行成效亦獲全國考核優等佳績肯定。

高市新住民人口達6萬餘人，社會局為協助新住民融入在地，2005年起陸續設置5處新住民家庭服務中心，涵蓋全市38個行政區，中心平時舉辦語言學習、生活適應、就業輔導和親職課程，提供法律諮詢、心理輔導和子女教育支持，每名社工會提供轄區個案專業社會服務。

高市5處新住民家庭服務中心位在新興、鳳山、路竹、左營、旗山區，截至去年底，服務新住民總人數超過5萬人，各中心分別服務人數為20630、14612、7134、7208、2573人，配置社工人數分別為3、2、2、1、1人。審計部發現，各中心每位社工人員平均服務人數，以旗山中心2573人最低，最高為鳳山中心7306人，相差達2.84倍。

市議員鄭孟洳表示，各區的新住民服務中心社工勞役不均，不僅讓第一線社工過勞，也影響服務品質，再加上偏遠六區尚未設置服務據點，讓需要幫助的新住民家庭難以及時獲得協助，市府應補齊社工人力、避免過度負荷，並盡快在偏鄉設置據點或結合在地資源，檢討績效目標設定，不能低於實際需求。

「社工人力分配與服務人數比例懸殊，且社工異動頻繁，恐影響服務品質。」審計部指，新興、鳳山中心每名社工需服務逾6千名新住民，且新興中心3名社工中1名為督導，實際工作量更多；而各中心佈設服務據點遍及各區，目前29處新住民社區服務據點，茄萣、田寮、杉林、茂林、桃源和那瑪夏區迄未設置，不利偏遠新住民獲即時服務。

社會局目前委託基督教芥菜種會、天主教善牧社會福利基金會、左營社福中心、旗山社福中心辦理5處新住民服務中心，近3年度平均開案數已達76案、電話諮詢量1572通，但審計部發現，社會局與各單位簽訂契約中，僅明定目標值為全年開案至少 50 案、電話諮詢至少480通，其與實際狀況懸殊，恐影響績效評估精確性與管理效能。