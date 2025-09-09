金門勇奪全國消防「金質獎」 囊括團體與個人獎項表現亮眼

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
內政部消防署副署長簡萬瑤(中)與金門縣消防局領獎人員合影，並語多期勉。圖／金門縣消防局提供
內政部消防署副署長簡萬瑤(中)與金門縣消防局領獎人員合影，並語多期勉。圖／金門縣消防局提供

為響應每年 9 月 9 日「救護日」，內政部消防署今天在「113 年度消防績優救護人員頒獎典禮」，由副署長簡萬瑤表揚全國各縣市消防救護團隊，其中，金門縣消防局在激烈角逐中脫穎而出，勇奪團體最高榮譽「金質獎」，成為全台僅有4個獲獎單位之一，寫下離島消防的榮耀新頁。

金門縣消防局副局長陳國瑋今天上午率隊，偕同金寧分隊代表洪嘉壕出席領獎，見證金門救護實力躍上全國舞台的榮耀時刻，不僅團體表現亮眼，金門消防局更在個人獎項全面開花，共有7名同仁獲獎，並在丁組甄選項目中包辦所有個人獎，創下前所未有的紀錄。

消防局指出，「金質獎」是全國消防救護品質最高指標。評選過程中，消防署會依據「到院前無生命徵象」案件的辨識與線上指導成功率，以及 CPR 與 AED 急救成果進行積分，最終由積分最高的單位獲獎。金門消防團隊憑藉嚴謹的作業流程與專業技術，贏得這份殊榮。

在個人獎項方面，金門消防同仁表現同樣傑出，「生命捕手」獎：盧宥睿、李昆峰展現敏銳判斷與線上指導力，成功挽救多條生命。「急救精靈」獎：洪嘉壕處理11件急救案，救護實績最為突出，黃昭錡、洪國榮與廖育晉更協助患者成功康復出院，創造生命奇蹟。「救護之王」獎：林誌有一年送醫勤務高達 246 件，展現極高效率與穩定的現場應變能力。

消防局強調，這份榮耀不僅是對個人專業的肯定，更象徵金門消防團隊長期投入訓練與制度化管理的成果，即使地處離島，金門救護體系依然展現出與都會城市不相上下的水準。

局長呂英華表示，榮獲「金質獎」是對金門消防局全體同仁長期堅守崗位、精進專業的最大肯定。從線上派遣、現場處置到後送醫療，每一環節都考驗著救護人員的判斷力與責任感。他強調，「金質獎」不只是榮譽，更是提醒消防人員持續精進、永不懈怠的責任。

內政部消防署今天頒獎表揚消防績優救護人員，金門縣消防局隊員洪嘉壕(右)領取急救精靈的個人獎項。圖／金門縣消防局提供
內政部消防署今天頒獎表揚消防績優救護人員，金門縣消防局隊員洪嘉壕(右)領取急救精靈的個人獎項。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局副局長陳國瑋(右)代表金門縣消防局領取團體金質獎，由副署長簡萬瑤（左）親自頒獎。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局副局長陳國瑋(右)代表金門縣消防局領取團體金質獎，由副署長簡萬瑤（左）親自頒獎。圖／金門縣消防局提供

金門 金質獎 消防人員

