金門勇奪全國消防「金質獎」 囊括團體與個人獎項表現亮眼

為響應每年 9 月 9 日「救護日」，內政部消防署今天在「113 年度消防績優救護人員頒獎典禮」，由副署長簡萬瑤表揚全國各縣市消防救護團隊，其中，金門縣消防局在激烈角逐中脫穎而出，勇奪團體最高榮譽「金質獎」，成為全台僅有4個獲獎單位之一，寫下離島消防的榮耀新頁。

金門縣消防局副局長陳國瑋今天上午率隊，偕同金寧分隊代表洪嘉壕出席領獎，見證金門救護實力躍上全國舞台的榮耀時刻，不僅團體表現亮眼，金門消防局更在個人獎項全面開花，共有7名同仁獲獎，並在丁組甄選項目中包辦所有個人獎，創下前所未有的紀錄。

消防局指出，「金質獎」是全國消防救護品質最高指標。評選過程中，消防署會依據「到院前無生命徵象」案件的辨識與線上指導成功率，以及 CPR 與 AED 急救成果進行積分，最終由積分最高的單位獲獎。金門消防團隊憑藉嚴謹的作業流程與專業技術，贏得這份殊榮。

在個人獎項方面，金門消防同仁表現同樣傑出，「生命捕手」獎：盧宥睿、李昆峰展現敏銳判斷與線上指導力，成功挽救多條生命。「急救精靈」獎：洪嘉壕處理11件急救案，救護實績最為突出，黃昭錡、洪國榮與廖育晉更協助患者成功康復出院，創造生命奇蹟。「救護之王」獎：林誌有一年送醫勤務高達 246 件，展現極高效率與穩定的現場應變能力。

消防局強調，這份榮耀不僅是對個人專業的肯定，更象徵金門消防團隊長期投入訓練與制度化管理的成果，即使地處離島，金門救護體系依然展現出與都會城市不相上下的水準。