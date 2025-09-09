聽新聞
影／高雄大樹山林遭剃頭堆置土方 市府重罰要求恢復原狀
高雄大樹統嶺段山區今天傳出山林遭濫墾濫伐，違規堆置土方，環保局副局長黃世宏今指出，早於2019年與2020年間，因違規堆置土方，違反水土保持法兩度裁罰，共計20萬元，今年6月聯合勘查發現仍堆置土方，水利局將再裁罰土地所有人，並要求移除土方，責令恢復原狀。
黃世宏表示，該處為大樹統嶺603地號土地，經查是山坡地農牧用地，並非合法堆置場，因堆置汙泥涉違反廢棄物清理法，2020年5月已由橋頭地檢署指揮查獲，檢方於2022年8月偵結起訴，行為人亦在2023年12月完成汙泥清理。
黃世宏說，該地目前仍堆置大量土石方涉及違法，今年6月間，橋檢再度會同環保局查處偵辦，水利局依法再度裁罰土地所有人，並移送法辦。
市府強調，山坡地涉及水土保持與環境安全，違法堆置不僅破壞地貌，更可能引發災害風險，對於此類違規案件，市府秉持「嚴查嚴辦、絕不寬貸」，持續追蹤後續清理與復原進度，確保環境安全不再惡化。
