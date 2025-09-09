感謝國軍救災 南部民間企業團體致贈加菜金

為了慰勞國軍協助南部災民重建家園，台南縣進出口商業同業公會等多個民間團體，今天前往陸軍第8軍團指揮部敬軍慰問，感謝國軍在救災搶險、戰備訓練等任務上所付出的努力與辛勞，8軍團指揮官廖建興特別感謝民間團體對國軍的支持，並表示官兵定會持續堅守崗位，戮力各項工作，確保民眾與國家安全。

今年丹娜絲颱風國軍全力協助南部地區災後復原，以及保家衛國的犧牲與奉獻，台南縣進出口商業同業公會、屏東縣特定工廠協會、里港文富食品公司等民間團體，前往8軍團實施敬軍慰問並致贈慰勞金，公會理事長王先賢表示，因為有官兵在災害發生時，立即投入救災，民眾才能迅速恢復正常生活，希望透過此次敬軍慰勞活動，讓官兵知道來自民間團體對他們的支持與肯定，也要向國軍說聲「你們辛苦了！」。 台南縣進出口商業同業公會等多個民間團體，今天前往陸軍第8軍團指揮部敬軍慰問，由陸軍8軍團指揮官廖建興（右四）代表接受。圖／台南市軍人服務站提供