高市鳥松幼兒園以鳳梨田為教室 入圍教學卓越獎

中央社／ 高雄9日電

高雄市鳥松幼兒園以在地鳳梨田為教室，帶領幼童從在地農產探究美感與文化，代表高雄市參與「114年度教學卓越獎」，入圍全國教學卓越獎金銀質獎，共可獲90萬元獎金。

鳥松幼兒園今天新聞稿表示，今年憑藉「與旺萊初相遇」等3大課程特色，代表高雄市參與「114年度教學卓越獎」幼兒教育組入圍金、銀質獎名單；也是高雄市唯一入圍金、銀質獎的幼兒園，分別可獲頒60萬元和30萬元獎金。

園方表示，鳥松幼兒園位於鳳梨主要產區，卻發現孩子們對家鄉農產與環境感到陌生。為拉近孩子與土地的距離，師生走入社區鳳梨田；從觀察、體驗到創作，培養孩子主動探究力、生活美感力與對家鄉的關愛。

幼兒園說明，課程結合專家學者、家長與社區資源，透過豐富的在地課程，讓孩子們自主學習、同儕共學。在「與旺萊初相遇」、「旺萊美創之旅」、「旺萊香愛傳遞」3大課程下，將成果分享至家庭、校園與社區，展現多元智能的發展與對家鄉的認同。

園方說，孩子觀察鳳梨不同時期的樣貌，製作「鳳梨520秘密小書」，並將鳳梨景色與觸感融入詩歌創作，也完成鳳梨故事書箱、手提袋、鑰匙圈、明信片、電子書與戲劇表演等作品。

鳥松幼兒園園長鄭淑蓮說，教師以鳳梨田為教室，帶領孩子從在地農產出發，孩子們不僅在遊戲與創作中學會專注與欣賞美感，也透過五感體驗與土壤探究，了解鳳梨生長的原因，進一步培養對土地的情感。

鳳梨 幼兒園 高雄市

