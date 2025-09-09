國道七號都計變更過關總經費1357億元 預計2030年底通車

內政部都委會今天審議通過國道7號都計變更案，這條全長23公里、總經費1357.9億元重大建設，預計將於2026年動工、2030年底完工通車。高雄市副市長林欽榮說，國道七號將強化高雄港聯外交通，有效紓解國道1號壅塞。

高雄近年人口與產業快速成長，高雄港年吞吐量突破千萬TEU，貨櫃車流龐大，國道1號鼎金系統、五甲交流道壅塞已成結構性問題。

行政院於2023年3月核定國道7號計畫，起點銜接國道10號，南經大社、仁武、鳥松、大寮、鳳山、小港至林園，最後連接臨海工業區南星路，將成為南北交通要道。

都發局說明，這次都計變更案涵蓋大社、仁武、澄清湖特定區、鳥松仁美、大寮、大坪頂以東、大坪頂特定區與原高雄市等八處，面積約133公頃，涉及農業區、工業區、公園、河川及道路用地調整，規畫優先使用公有地，並透過地上權等方式降低拆遷與爭議，避免引發地方抗爭。

國道七號將與國道1號、國道10號、台88線及規劃中的高屏二快串接，東高雄路網將從十字型升級為井字型。交通部預估，完工後可分流國道1號14%至24%、台88線五甲至鳳山段30%、國道10號仁武至鼎金段29%交通量，對緩解南北幹道壓力助益顯著。

此外，國道七號將作為洲際貨櫃中心主要聯外幹道，大量分流大貨車，避免大小車混流，降低市區事故風險，提升交通安全與韌性。對日益繁重的貨櫃運輸而言，高雄終於將有專屬疏運廊道。

都發局表示，路線銜接和發園區、大發、林園工業區，串聯小港港區，並支援半導體S廊帶、高雄科學園區及仁武產業園區，建構完整供應鏈物流。國道7號不僅是一條快速道路，更是一條產業運輸走廊，把港區、工業區、科學園區與都市區緊密連結。

長期以來，南部產業受限於交通瓶頸，貨櫃往返高雄港常因塞車增加成本，國道7落成後，將有效分流腹地交通，減輕壓力，並提升高雄港在國際商港競爭力。

不過地方憂心，國道7號大規模開發涉及農地、河川與生態區塊，如何兼顧產業發展與環境永續，仍是後續關鍵挑戰，尤其大坪頂、仁武等地居民擔心拆遷或土地價值變動，市府如何妥善溝通，避免衝突，是政策推動的考驗。

林欽榮強調，市府將秉持產業發展與民生安全並重原則，透過公開資訊與座談，逐步化解疑慮，他說，國道7號不只是道路，而是高雄邁向國際港灣城市的重要基礎建設，唯有交通打通，高雄才能帶動港口、產業與城市同步成長。