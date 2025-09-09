【重磅快評】大峽谷當前 邱議瑩好意思再提美濃媳婦？

繼大樹和山光電剷平山頭後，藍委柯志恩再爆美濃「大峽谷」。當地綠委邱議瑩說她被藍營當成假想敵，才會被放大檢視，兩案她都有長期追蹤。邱說她被放大檢視，倒不如說她對地方不夠關心，20公尺深的大峽谷正如大樹光禿山頭的光電場，不必放大檢視也顯而易見，如果邱有長期在追蹤，何以致此？

柯志恩表態角逐高雄市下屆市長選舉後，爆料源源不絕。之前揭露大樹占地51公頃的山坡地被和山光電開發為光電場，因水保、擴建引爆地方反彈，居民擔心成為下一個小林村。結果不分藍綠的議員都批市府消極。後來市長陳其邁「震怒」祭重罰，檢調也積極偵辦羈押2名業者。大樹是邱議瑩的選區，但邱幾無發聲，只在市長競辦成立時受訪時提到「 依法撤銷二期執照，該怎麼辦就怎麼辦」，已成了她參選市長的硬傷。

莫非是巧合？柯志恩又接獲市民投訴，指美濃新吉洋段等處有農地遭開挖盜採砂石，深達20米以上，有如大峽谷，砂石車頻繁進出壓毀路面，導致居民騎車滑倒受傷，業者更傾倒來源不明土石，颱風季來臨恐有坍塌風險。

柯志恩偕議員現勘後，綠營側翼馬上出來洗地，稱「市府早開罰，柯志恩在收割」；市府經發局也說，2022年10月開始就陸續對業者開罰並持續追蹤。只是市民眼前看到的是一個又一個的大峽谷，如果市府有處理、有開罰，何以農地還是被挖成大峽谷？為何業者敢回填營建廢棄物？

最扯的是，728豪雨後，柯志恩與議員林義迪偕市府官員會勘，當天竟直擊業者回填來源不明的紅色土砂。原來市府所謂的處理、開罰，根本不能阻止農地遭破壞，最後就是留下更大更深的大峽谷，難道其中沒有內情？

今天陳其邁再度「震怒」，表示已和橋頭地檢署已成立聯合稽查小組，要從源頭監管遏止不法盜採，「絕不寬貸！」。要問的是，如果市府三年前就知道農地被開挖回填，為什麼陳市長今天才震怒？

再看看大樹光電案，市府也是後知後覺。藍委爆料後，陳其邁才趕快「震怒」，今天另一處大樹山區又見「光頭」，大卡車出入頻繁單日最高達200車次，居民比對衛星空拍照片，發現原來綠油油山坡已變黃澄澄區塊，完全是和山光電的翻版。高市府表示此為舊案，但前後只罰20萬元，可能陳市長又得再好好「震怒」一番不可。

比起陳其邁，綠委邱議瑩應更熟知選區狀況，區內接二連三被揭露山林剃光頭及農地挖成大峽谷，連綠營小雞都看不下去，批市府執法不力，治理模式被動，但大立委邱議瑩卻只是一語帶過，表示她都有第一時間掌握，公所、經發局及環保局也有處理。但如果真有處理，會有今天光禿山頭、大峽谷的奇觀嗎？

最離譜的是，邱議瑩說柯志恩接連批評大樹光電及美濃大峽谷案，是因兩案都在她的選區，而她是國民黨主要的假想敵、民進黨市長初選最可能出線的人，所以被國民黨放大檢視，一天到晚追著她及選區事情打。

如果真是這樣，邱議瑩不僅看低選民的智慧，也太抬高了自己的身價。換個角度來看，如果邱議瑩有長期追蹤大樹光電及美濃大峽谷，那山林消失、農地被毀，真要問問邱議瑩到底是在追蹤什麼？如果柯志恩未來的對手是邱議瑩，恐怕是民進黨要放棄高雄了。