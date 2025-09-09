防範登革熱疫情 陳其邁：擴大防治範圍

高雄市防治登革熱疫情，市長陳其邁今天表示，已連7天未有新增個案，但疫情發生區域經防治後仍持續孳生病媒蚊，指示該區域應持續環境掃蕩、噴藥，並擴大防治範圍。

陳其邁今天主持市政會議時表示，高雄市截至9月8日已連續7天未有新增登革熱個案，但疫情發生區域經社區防治後仍持續孳生病媒蚊，指示該區域應持續環境掃蕩、配合噴藥，並擴大防治範圍，落實防疫工作。

陳其邁說明，鼓山區仍有3處列管破損空屋髒亂點未改善完成，應嚴格要求所有權人限期改善。此外，工地發生病媒蚊風險高，也要加強督促並輔導轄內工地，責成「登革熱專責人員」落實防疫工作。

另外，他也指示針對鼓山區9里、三民區8里警戒範圍內「登革熱高風險場域」加強防治、落實列管，依法要求所有人、管理人、使用人儘速整頓環境。

今天市政會議也討論行人交通安全議題，陳其邁強調市府團隊應從工程、監理、教育及執法面向持續提升路口及通學安全，針對人行道樹孔、樹穴進行調整，改善人行空間淨寬不足、障礙物排除及加強執法。

另外，內政部已核定行人交通安全設施改善計畫，陳其邁說，市府將依各項指標持續推動，並爭取中央補助，未來執行成果、效益將適時公布。

此外，「2025甲仙芋筍節」將於9月20日舉行，為吸引人潮、振興觀光，市府規劃大型遊樂氣墊、戲水區、在地特色美食攤位與農特產品展售，並發送50元甲仙商圈合作店家優惠券，邀民眾踴躍參與。