高雄高速公路旁整片山頭都挖禿了 山林悲歌只罰20萬元⋯

高雄市大樹區統嶺里傳國道3號旁大片山林遭濫墾「挖禿了」，高雄市府雖曾在2019及2020年開罰共20萬元並移送法辦，但不法分子根本沒在怕，直到至今該區域的山頭仍然被堆置大量土方，一棵樹都長不出出來，仍是一片光禿禿，高雄市府今對外聲明強調「均秉持依法行政、嚴格查處的立場」。

主管機關高雄市府水利局稱，該塊遭堆置土方的山頭早就想被已列管為違規地號，於2019年及2020年間分別就其違規堆置土方行為，依水土保持法裁罰2次，合計20萬元，並明確要求土地所有人移除堆置土方，此案相關事證當時也已移送司法單位偵辦，行為人已遭起訴追究刑責。

不過統嶺里當地居民卻稱，該路段常有大車出入，居民都不知道在做什麼工程，跟相關單位提出檢舉，情況卻沒改變，農曆過年前大車出入頻繁，每天上午8點起很多車子出入，不下200車次，整路都是監視器，無法得知實際情況，並且居民提出檢舉，環保局卻稱此處為「合法堆置場」。

對此高雄市府水利局回應，由於今年6月19日，環保局會同相關單位再度進行聯合勘查時發現該地仍有土方堆置情形，水利局已依法再次進行裁罰土地所有人，並再次移送法辦。

高雄市府強調「對於任何違反水土保持法規之行為，均秉持依法行政、嚴格查處的立場，並將持續追蹤後續處理情形，絕不寬貸」。