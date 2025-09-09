斥資34億元蓋15座運動中心 高雄仍甩不掉「肥胖之都」

今天是國民體育日，高雄市公共運動設施免費進場、多間運動中心也推優惠，吸引許多市民走進場館體驗運動設施。根據調查，高雄2025年卻被點名為六都肥胖率最高城市，與全民運動的目標形成強烈反差，也讓「肥胖之都」印象再度引發關注。

高雄市投入總經費34.06億元規畫15座運動中心，新增數量居六都之冠，市府強調，這是提升市民健康的重要基礎，然而數據卻顯示，高雄肥胖問題依舊嚴峻。

議員鄭孟洳直言，高雄要擺脫「肥胖之都」，不能僅靠個人努力，必須有完整的政策支持與生活環境配合，運動中心的硬體建設固然重要，但更關鍵的是如何吸引市民願意走進來。

鄭孟洳建議，第一要降低使用門檻，例如推出多元票價方案、課程組合，並結合勞工、學校與社區活動，讓市民逐步養成規律運動習慣。第二運動不應只限於中心內，應改善人行道、自行車道等基礎設施，讓市民在通勤或休閒中也能自然運動。第三必須跨局處合作，教育局推動校園健康、勞工局打造職場健康、觀光局發展健康旅遊，形成全方位支持。

她以自身經驗為例，曾因體脂率高達44%而被醫師警告，後來透過飲食控制與持續運動，逐步減至健康體位。她說，這過程讓她深刻體會到改變需要「支持」與「環境」兩大條件，若市府能整合資源，營造一個隨處可動的城市氛圍，市民就能在日常生活中自然接觸運動，進而愛上運動。

肥胖問題不是單純外觀議題，而是公共健康隱憂，肥胖與糖尿病、心血管疾病、代謝症候群高度相關，高雄市人口老化速度又快，若未能及早透過運動政策改善，未來醫療負擔將更加沉重。