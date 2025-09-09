空拍畫面曝光／山林悲歌 大樹山區遭剃頭掩埋廢棄物

繼和山光電場後，高雄大樹山區又見山林「光頭」濫墾情事，位於國道3號高速公路旗山與大樹交界處大樹統嶺603地號，被民眾發現整片山頭光禿禿，從空拍畫面鳥瞰可見有砂石堆中夾雜木頭與塑膠、鐵片等建築廢棄物，地上還有車輪痕跡，很明顯是最近還有傾倒相關建築廢棄砂石的痕跡，附近居民也常常發現單日高達上百車次運送物品進出，可能是最近美濃大峽谷事件發酵，原本在現場顧門的保全人員全都撤離不見蹤影，高市府表示，此處為舊案，水利局列管中，已裁罰20萬元；今年6月另由橋檢會同環保局查處偵辦中，任何違法一定嚴查嚴辦。

高雄市旗楠公路接近嶺口社區這處疑似違法掩埋場前陣子被當地居民發現道路大卡車出入頻繁，有時單日高達200車次，車斗覆蓋黑網看不出運送物品，路口不僅設置監視器，還有「小蜜蜂」進駐盯梢。居民透過衛星空拍發現，綠油油的山坡地之中有一處明顯的黃澄澄區塊，疑遭人砍樹挖土、回填事業廢棄物，抱怨向相關單位檢舉也沒用。

和山光電場砍伐大面積林木蓋光電板情境令人記憶猶新，同為大樹山區，距離旗山僅一路之隔的偏遠林地也傳出疑似濫墾及偷倒廢棄物情事，大卡車出入頻繁且戒備森嚴，路口設置多台監視器及專人駐守看管工地。當地里長低調說，台22線旗楠公路15公里處常有大車出入，里民都不知道在做什麼工程，已經跟相關單位提出檢舉，情況沒改變。