高雄里長A走守望隊22萬元誤餐費 公益侵占罪判刑1年8月

高雄前金區博孝里長方文杰被控詐領23名守望隊誤餐費，經隊員多次追討仍無下文，憤而向檢調檢舉，雄檢查出，方從2019年至2022年間，共有22萬餘元誤餐費放入自己口袋，檢方依侵占公有財物等罪嫌起訴方男，高雄地院審理後，法官認為守望相助隊長非里長法定職務，變更起訴法條，依公益侵占罪判刑1年8月。

守望相助隊每月可向轄區警分局申請隊員誤餐費，由分局承辦人依據當月輪值班表、隊員名冊按人頭發放，每一巡守時段誤餐費為80元，依照協勤時間，每名隊員每月可領取數百元至上千元不等補貼。

檢調查出，兼任守望隊長的方文杰，自2019年1月起向轄區新興分局申請守望隊員誤餐費，但分局撥款後，方卻未交給守望隊員，隔年8月隊員質問方文杰為何都未發錢，方才至守望隊帳戶取款發放「前一年」的誤餐費。

事後守望隊員又多次未領到誤餐費，質疑方文杰中飽私囊，向轄區警方檢舉，警方向高雄地檢署聲請拘票，直接到方文杰家中搜索，扣得守望隊員出入登記簿，以及2019年至2021年的誤餐費印領清冊、排班表、守望隊隊員印章及守望相助隊專款存摺印鑑等證物。

檢調查出，方文杰從2019年起，多次請領誤餐費卻未發放，2020年甚至全年都未將誤餐費發給隊員，合計侵吞20名隊員22萬餘元誤餐費。

檢調偵辦時，方文杰坦承侵占餐費，加上其他隊員指證確實未領取到餐費，認定方犯罪事實明確，偵結依侵占公有財物等罪嫌起訴方文杰，面臨最輕5年以上有期徒刑。

高雄地院審理時，方文杰稱已把22萬9千餘元還給隊員，但仍被法官查出少給8890元，法官算出他侵吞誤餐費達34個月，不過，守望隊工作與公益有關，誤餐費是為鼓勵里民從事該等公益事項，因此誤餐費具有公益連結性。

法官認定，各里「得」視轄區內實際需要建立守望相助隊，也可以不設立，因此守望相助隊長並不屬於里長的法定職務權限，難以貪汙治罪條例中的侵占非公用私有財物罪相繩，因此變更起訴法條，改依公益侵占罪論處，每罪各判6個月，34罪合併執行1年8月，可上訴。