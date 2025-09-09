快訊

糗！「吃屎哥」詛咒柯文哲失靈 冥紙買成金紙…民俗專家曝下場

台彩中秋加碼來了！總獎金4.5億元 大樂透加開百組百萬元

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

高雄明後天大停水39小時 水公司：已備多處水車供水站

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
高雄大岡山地區由於配合捷運施工，將針對多區停水39小時，影響上萬戶。圖／報系資料照
高雄大岡山地區由於配合捷運施工，將針對多區停水39小時，影響上萬戶。圖／報系資料照

高雄市為配合高雄捷運紅線岡山工程辦理自來水管線改遷，將從10日上午9時針對多區停水39小時至12日凌晨0時，受影響地區包含阿蓮、橋頭、梓官、路竹、岡山、永安、彌陀、楠梓、燕巢及茄萣，幾乎涵蓋整個大岡山地區，影響近16萬戶，自來水公司已備妥104處臨時供水站，供民眾取用。

自來水公司表示，為避免民眾在停水期間用水不便，水公司已備妥多輛水車，將在停水期間至指定地點供水，民眾可以容器前來取用，同時已委託各地區村里辦公室協助通知居民，臨時供水站地點，多設於地方信仰中心廟前廣場或社區活動中心，民眾可上自來水公司官網查詢詳細地點。https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map/view/202508260079

為配合高雄捷運工程辦理自來水管線改遷一併進行停水施工，大岡山地區13萬戶居民停水時間將從10日上午9時至12日0時，包含阿蓮區、橋頭區、梓官區、路竹區、岡山區、永安區、彌陀區，以及楠梓區中和里、中興里、藍田里、燕巢區海城社區、茄萣區興達火力發電廠。

由於受停水影響，楠梓地區近3萬戶也受水壓降低影響，包含建昌里、興昌里、宏昌里、廣昌里、泰昌里、隆昌里、慶昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、秀昌里、福昌里、大昌里、久昌里、和昌里等地。

自來水公司提醒停水用戶，建議在停水前預先完成儲水，同時停水期間應關閉抽水機電源，以免因馬達空轉導致高溫燒毀，而自來水進水口低於地面的用戶，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸汙染。

停水 岡山 水公司

延伸閱讀

柯文哲選高雄市長？林岱樺：高雄是高雄人的高雄

6600用戶請注意！新竹香山、苗栗竹南部分地區11日停水

新竹市民注意！香山區南港街11日停水、中華路水壓降低

彰化39小時停水來襲 飲料店不賣珍珠、運動館禁淋浴、圖書館空調限時

相關新聞

墾丁海域泥水混濁核三光電板所致？ 墾管處：非單一因素

有潛水員表示，近日墾丁海域海水混濁度大增，滿是泥水，能見度變差不到1公尺，懷疑是核三廠設光電板所致。墾丁國家公園管理處表...

高雄明後天大停水39小時 水公司：已備多處水車供水站

高雄市為配合高雄捷運紅線岡山工程辦理自來水管線改遷，將從10日上午9時針對多區停水39小時至12日凌晨0時，受影響地區包...

屏東好物進軍澳洲市場 國際食品展吸引買家目光

2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sy...

屏東社整中心個管員離職率逾2成 長照處：時效壓力、強化教育訓練

屏東縣長周春米上任後首創成立長照處。審計室發現，整合型服務中心布建家數未達預期，個案管理員離職率逾2成。長照處表示，優化...

高雄本洲園區汙水改善 氨氮仍超標

高雄岡山本洲產業園區工業汙水氨氮濃度長年超標，市府斥資3億元建氣提系統，宣稱去除率可達9成，但審計部發現，去年起出流水仍...

周春米談財劃法修法：魔鬼藏在細節裡 屏東出現46億元缺口

立法院修正財政收支劃分法部分條文後，屏東縣長周春米一直很焦慮、擔憂，她今晚在臉書發文表示，原以為統籌分配稅款會增加，「但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。