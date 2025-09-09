高雄明後天大停水39小時 水公司：已備多處水車供水站

高雄市為配合高雄捷運紅線岡山工程辦理自來水管線改遷，將從10日上午9時針對多區停水39小時至12日凌晨0時，受影響地區包含阿蓮、橋頭、梓官、路竹、岡山、永安、彌陀、楠梓、燕巢及茄萣，幾乎涵蓋整個大岡山地區，影響近16萬戶，自來水公司已備妥104處臨時供水站，供民眾取用。

自來水公司表示，為避免民眾在停水期間用水不便，水公司已備妥多輛水車，將在停水期間至指定地點供水，民眾可以容器前來取用，同時已委託各地區村里辦公室協助通知居民，臨時供水站地點，多設於地方信仰中心廟前廣場或社區活動中心，民眾可上自來水公司官網查詢詳細地點。https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map/view/202508260079

為配合高雄捷運工程辦理自來水管線改遷一併進行停水施工，大岡山地區13萬戶居民停水時間將從10日上午9時至12日0時，包含阿蓮區、橋頭區、梓官區、路竹區、岡山區、永安區、彌陀區，以及楠梓區中和里、中興里、藍田里、燕巢區海城社區、茄萣區興達火力發電廠。

由於受停水影響，楠梓地區近3萬戶也受水壓降低影響，包含建昌里、興昌里、宏昌里、廣昌里、泰昌里、隆昌里、慶昌里、盛昌里、仁昌里、加昌里、國昌里、裕昌里、秀昌里、福昌里、大昌里、久昌里、和昌里等地。

自來水公司提醒停水用戶，建議在停水前預先完成儲水，同時停水期間應關閉抽水機電源，以免因馬達空轉導致高溫燒毀，而自來水進水口低於地面的用戶，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生虹吸汙染。