墾丁海域泥水混濁核三光電板所致？ 墾管處：非單一因素

有潛水員表示，近日墾丁海域海水混濁度大增，滿是泥水，能見度變差不到1公尺，懷疑是核三廠設光電板所致。墾丁國家公園管理處表示，這波混濁屬豪雨導致的短期泥流現象，非單一因素造成，已請學者調查並監測，呼籲民眾理性看待。

上月楊柳颱風為恆春半島帶來豪大雨，多處出現積淹水情形，大雨將泥水沖入海中，不少海域都出現陰陽海景象。最近也有潛水員發現墾丁海域出現泥水變混濁狀況，甚至有一層泥土直接覆蓋在珊瑚上，質疑是核三廠設置光電板所致。

墾管處表示，這波混濁多屬豪雨導致的短期泥流現象，包括南灣、眺石、船帆石、合界等海域都有。經現場查證，初步判定與核三廠光電場域設置及林業署屏東分署銀合歡造林整治工程有關，並非單一因素。

墾管處表示，這些工程涉及水土保持，已函請屏東縣府水土保持機關介入調查，同時要求核三廠與林業署屏東分署加強防範措施。南灣海水混濁情形雖已逐步改善，但受西南湧浪影響，仍需時間回復清澈。

墾管處已派員下水勘查珊瑚環境，確認泥沙覆蓋程度，並委託相關學者進行深入調查。若查證有不可逆損傷，將依國家公園法規定要求責任單位回復原狀或賠償損害。

墾管處表示，這類泥流事件在雨季並不少見，過去也曾因颱風或豪雨後發生。另外在核三廠範圍內的船帆石與合界海域也出現泥流，均屬豪雨過大所致，與光電工程無關，為廣泛分布的短期天候現象。