屏東社整中心個管員離職率逾2成 長照處：時效壓力、強化教育訓練

屏東縣長周春米上任後首創成立長照處。審計室發現，整合型服務中心布建家數未達預期，個案管理員離職率逾2成。長照處表示，優化徵才機制，強化新進人員教育訓練，讓既有個管員將專業知能與技巧傳授給新進個管員，減少適應期衝擊。整合型服務中心有38家、服務涵蓋率100％。

個管員離職率逾2成，長照處表示，依衛福部函釋A個管人員以服務120案為原則。屏東縣166名個管員，個案服務量約1萬7300人，平均每人個管案量104案，社區整合型服務中心（下社整中心）會估計負荷量與成長率提早進用同時培訓新進個管員，個管負荷量尚屬合理。

長照處指出，縣內社整中心布建數量或人力暫無不足，去年個案管理員異動分析，多數因新進個管員無法適應個管工作與時效壓力影響。加強輔導特約單位優化徵才，強化新進人員教育訓練，將人力管理納入考核指標，提升留任率，讓既有個管員將個案管理專業知能與技巧傳授給新進個管員，減少適應期衝擊。

審計室查核，長照2.0在地老化，建構以社區為基礎整合式服務體系，社區整合型服務中心（Ａ單位）實際布建家數未達預期，部分鄉鎮未設在地辦公處所，服務個案2020年1萬2837案，增加到2024年度1萬6501案，個案管理員平均服務案量雖由122件減105件，但離職率逾2成。

長照處表示，社整中心由個案管理員執行擬定照顧計畫、服務連結、協調等任務，與長照處照管專員相輔相成，個案管理員離職率高，個案管理任務倚重其他個案管理員或由長照處照專執行，對既有工作同仁案量會增加，但對民眾接受長照服務權益無影響；屏東縣布建目標家數37家，今年新增遴選3家，目前38家，每個行政區域均有1家以上社整中心，服務涵蓋率100%。