屏東好物進軍澳洲市場 國際食品展吸引買家目光

2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。澳洲雪梨展是大洋洲最大、最具影響力的食品專業展會之一，屏東縣這次參展為台灣館增添亮點，展現地方政府拓展外銷市場行動力。

屏東縣府工策會指出，參展團隊橫跨農業加工、飲品研發、加工食品與食品科技等領域，產品內容從芝麻醬、魚鬆、醬油、皮蛋鹹蛋，到功能性飲用水、冷壓果汁與檸檬製品，呈現南台灣食品產業多樣性與創新力。

8家業者參展包括，健翔興業股份有限公司、義香食品加工廠、浤良食品股份有限公司、味一食品有限公司、大田海洋食品股份有限公司、青田農業股份有限公司（檸檬大叔）、御田食品有限公司及金利食安科技股份有限公司。

澳洲多元文化與對亞洲風味食品日益提升，屏東縣府針對當地市場趨勢出擊，拓展合作可能。金利食安科技股份有限公司，以冷壓HPP鮮榨果汁打入高端通路市場，成為多家航空公司商務艙與貴賓室飲品，也進軍美國、澳洲等地好市多賣場。

健翔興業股份有限公司「YOI 鹼性水」國際品質評鑑獲殊榮，是台灣首度同時榮獲 iTQi 與 Monde Selection的飲用水品牌。

浤良食品股份有限公司以松花皮蛋搶進日本市場，去年獲擁有逾1100間超市據點的神戶物產集團青睞，出貨量持續成長。

義香食品黑芝麻醬採用恆春特優等黑芝麻製作，近年來研發多元化商品，將香油、麻油及調理芝麻醬等產品推廣至世界各地。

青田農業股份有限公司（檸檬大叔）主打檸檬原汁小方磚，內含100%連皮帶籽鮮榨原汁，凝聚屏東檸檬農友，具超高人氣團購與聯名商品。

御田食品推出養泉滴雞精禮盒，濃縮營養精華，在台灣受好評，遠銷新加坡、馬來西亞，獲海外市場喜愛。

味一食品的肉鬆與魚鬆皆以新鮮食材製作，除熱銷台灣，也進軍美國大型賣場。

大田海洋食品股份有限公司推薦主打產品，新鮮海味即食系列，通過HACCP與ISO22000國際食品安全認證，首次參展向國際買家展現品牌特色，拓展海外市場。