快訊

黃仁勳下周陪同川普訪英國 大陣仗企業CEO隨行出席英王國宴

蘋果發表會將登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

運動部正式掛牌！傳前體育主播卓君澤有望成部長李洋「最佳左右手」

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東好物進軍澳洲市場 國際食品展吸引買家目光

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。圖／屏東縣政府提供
2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。圖／屏東縣政府提供

2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。澳洲雪梨展是大洋洲最大、最具影響力的食品專業展會之一，屏東縣這次參展為台灣館增添亮點，展現地方政府拓展外銷市場行動力。

屏東縣府工策會指出，參展團隊橫跨農業加工、飲品研發、加工食品與食品科技等領域，產品內容從芝麻醬、魚鬆、醬油、皮蛋鹹蛋，到功能性飲用水、冷壓果汁與檸檬製品，呈現南台灣食品產業多樣性與創新力。

8家業者參展包括，健翔興業股份有限公司、義香食品加工廠、浤良食品股份有限公司、味一食品有限公司、大田海洋食品股份有限公司、青田農業股份有限公司（檸檬大叔）、御田食品有限公司及金利食安科技股份有限公司。

澳洲多元文化與對亞洲風味食品日益提升，屏東縣府針對當地市場趨勢出擊，拓展合作可能。金利食安科技股份有限公司，以冷壓HPP鮮榨果汁打入高端通路市場，成為多家航空公司商務艙與貴賓室飲品，也進軍美國、澳洲等地好市多賣場。

健翔興業股份有限公司「YOI 鹼性水」國際品質評鑑獲殊榮，是台灣首度同時榮獲 iTQi 與 Monde Selection的飲用水品牌

浤良食品股份有限公司以松花皮蛋搶進日本市場，去年獲擁有逾1100間超市據點的神戶物產集團青睞，出貨量持續成長。

義香食品黑芝麻醬採用恆春特優等黑芝麻製作，近年來研發多元化商品，將香油、麻油及調理芝麻醬等產品推廣至世界各地。

青田農業股份有限公司（檸檬大叔）主打檸檬原汁小方磚，內含100%連皮帶籽鮮榨原汁，凝聚屏東檸檬農友，具超高人氣團購與聯名商品。

御田食品推出養泉滴雞精禮盒，濃縮營養精華，在台灣受好評，遠銷新加坡、馬來西亞，獲海外市場喜愛。

味一食品的肉鬆與魚鬆皆以新鮮食材製作，除熱銷台灣，也進軍美國大型賣場。

大田海洋食品股份有限公司推薦主打產品，新鮮海味即食系列，通過HACCP與ISO22000國際食品安全認證，首次參展向國際買家展現品牌特色，拓展海外市場。

屏東縣府指出，透過品牌升級、跨國媒合與聯合參展等策略，協助業者拓展海外市場，善用國際展會平台，串連在地企業與全球買主，讓屏東好物被看見。

2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。圖／屏東縣政府提供
2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。圖／屏東縣政府提供
2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。圖／屏東縣政府提供
2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。圖／屏東縣政府提供
2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。圖／屏東縣政府提供
2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sydney）舉行，推動屏東食品產業接軌國際，屏東縣8家廠商參展。圖／屏東縣政府提供

品牌 澳洲 屏東縣

延伸閱讀

談新版財劃法 周春米：屏東出現46億元缺口

加澳軍艦航行台海 外交部：展現維護和平穩定決心

屏東動物之家貓犬死亡率高居全國前二 委外經營首年財務也欠佳

宣判前7小時離世 屏東酒駕男「死後判刑7個月」二審撤銷

相關新聞

屏東好物進軍澳洲市場 國際食品展吸引買家目光

2025年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）即起到11日在雪梨國際展覽中心（ICC Sy...

屏東社整中心個管員離職率逾2成 長照處：時效壓力、強化教育訓練

屏東縣長周春米上任後首創成立長照處。審計室發現，整合型服務中心布建家數未達預期，個案管理員離職率逾2成。長照處表示，優化...

高雄本洲園區汙水改善 氨氮仍超標

高雄岡山本洲產業園區工業汙水氨氮濃度長年超標，市府斥資3億元建氣提系統，宣稱去除率可達9成，但審計部發現，去年起出流水仍...

周春米談財劃法修法：魔鬼藏在細節裡 屏東出現46億元缺口

立法院修正財政收支劃分法部分條文後，屏東縣長周春米一直很焦慮、擔憂，她今晚在臉書發文表示，原以為統籌分配稅款會增加，「但...

準疾管署長羅一鈞掛心登革熱 上任前視察高雄社宅工地

高雄市本土登革熱病例累積12例，疾管署代理署長羅一鈞明天將真除，今天特地南下高雄關心登革熱防治及拜會市長陳其邁，雙方交換...

高市宣布 首度將油汙偵測系統導入聯合海域稽查

高雄市海洋局今天攜手海委會海洋保育署等單位，宣布首度將油汙偵測系統導入聯合海域稽查，期望以AI智慧科技強化海域稽查，提升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。