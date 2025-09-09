聽新聞
高雄本洲園區汙水改善 氨氮仍超標

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄報導
高雄岡山本洲產業園區申請中央前瞻經費3億元改善汙水設施，稱可氣去除率可達90％，但審計部發現園區出流水氨氣濃度不合格率皆高於6成。記者徐白櫻／攝影
高雄岡山本洲產業園區申請中央前瞻經費3億元改善汙水設施，稱可氣去除率可達90％，但審計部發現園區出流水氨氣濃度不合格率皆高於6成。記者徐白櫻／攝影

高雄岡山本洲產業園區工業汙水氨氮濃度長年超標，市府斥資3億元建氣提系統，宣稱去除率可達9成，但審計部發現，去年起出流水仍逾6成不合格，是「掩耳盜鈴，不思改善」，經發局表示會持續投資改善。

經發局表示，本洲產業園區為早期開發工業區，廠商多於1996年至2011年間建廠，後因環評加嚴放流水氨氮管制，環境部核定3階段逐步提高標準，市府更新汙水設備，目前處理過的排放水質已符合第1階段標準。

本洲產業園區由高市府自行開發，多年來汙水氨氮濃度均過高，經發局7年前申請3億多元前瞻經費建造氣提系統，宣稱氨氣去除率達90％、可降至每公升150毫克以下。但審計部發現近年不合格率都逾6成，市府卻未開罰操作廠商。

陳姓市民說，廢水氨氮過高會導致優養化，危害水中生物並堵塞水管，距園區最近的阿公店溪已多次被發現水質糟糕，過去也曾因優養化導致布袋蓮生長快速、阻礙水流，希望市府正視。

本洲產業園區2012年被環評要求汙水氨氮濃度須調降，但經年監測濃度居高，2018年重辦環評，環境部公告放流水氨氮濃度採分階段管制，2021年起濃度須小於75mg/L，2029年起須小於10mg/L。經發局表示，氨氮第一階段降至150mg/L後，後續設置硝化脫硝，可使最終出流氨氮濃度低於30mg/L，符合環評。

不過審計部發現2022年7月至2023年10月，氨氮濃度逾6成不合格，大於150mg/L；經發局去年起還刪除契約中「處理功能保證」，疑默許廠商無視目標。

