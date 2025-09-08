國際藝術家登陸馬祖 一見鍾情廢棄體育館

快訊

中央社／ 台北8日電

連江縣立南竿鄉舊體育館今年元旦關閉，廢棄館所卻讓日本藝術家柳幸典一眼相中，在馬祖國際藝術島中，成為其藝術計畫新展出地點。另有國際藝術家雙人組，以舊排練場為展出地。

柳幸典是日本重要當代藝術家，以創作探索國族符號、地緣政治與集體記憶著稱，其創作長期質疑權力結構與現代國家建構的符號邏輯，自1993年以「螞蟻農場」代表日本參加威尼斯美術雙年展後，備受國際矚目。

此次柳幸典展出作品是「哥吉拉計劃2025—健康島嶼幸福馬祖」，他從福島核災與源於氫彈試驗的哥吉拉形象出發，在廢棄體育館內布置大量塗抹警示黃色工業鐵桶，並破壞地板，營造自地心湧出大量物品的場景。

「哥吉拉計劃」系列創作首度問世，可回溯至2016年柳幸典於日本個展，除馬祖國際藝術島參展作品外，該系列最新作品Landscape with an Eye則展出在2018年雪梨雙年展。協助此次柳幸典展出的設計師向媒體分享，「哥吉拉計劃」是對柳幸典別具意義的作品系列，除非找到特定場域，才會願意做作品。

設計師分享，柳幸典在聽到展出場地確定是報廢地點後，就明確表示要以此地發展「哥吉拉計劃」系列新作，全部材料還指定要以當地垃圾為主，連要從台灣運送垃圾都不願，認為如此才算真正屬於馬祖的作品。

同樣享譽國際的米谷健＋茱莉亞（Ken＋JuliaYonetani），則是常駐日本京都的藝術家雙人組，他們以創作回應環境生態議題的大型裝置作品聞名，也曾參與威尼斯雙年展等多項國際重要藝術展會；此次以「生命之網」作品參展，將原作為國軍中山堂的山隴排練場，變成奇異空間，以魚線、魚珠素材回應人與海洋。

此外，台灣藝術家許家維錄像作品「鐵甲元帥三部曲（龜島、靖思村、神靈的書寫）」，此次也受策展人陳敬寶邀請展出。陳敬寶說，這套作品均是以馬祖為背景，得到廣大迴響，還曾代表台灣在威尼斯美術雙年展展出，但有趣的是從未到馬祖展出；此次擔任策展人便不假思索提出邀請，希望讓這套作品也被當地人欣賞。

第3屆馬祖國際藝術島即日起至11月16日展開。

