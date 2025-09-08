快訊

周春米談財劃法修法：魔鬼藏在細節裡 屏東出現46億元缺口

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
立法院去年修正財政收支劃分法部分條文後，屏東縣長周春米一直焦慮、擔憂，她今晚在臉書發文，原以為統籌分配稅款會增加，「但魔鬼藏在細節裡，真的不是這樣！」，她今再度北上拜訪行政院，表達憂心與窘境。圖／取自周春米臉書
立法院修正財政收支劃分法部分條文後，屏東縣長周春米一直很焦慮、擔憂，她今晚在臉書發文表示，原以為統籌分配稅款會增加，「但魔鬼藏在細節裡，真的不是這樣」，統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助，三大塊補助款增減相抵後，屏東出現46億元缺口。

周春米憂心地說，縣府面臨不知該如何編列明年度總預算的窘境，她今再度北上行政院，釐清中央補助狀況，並建請二度修法，「讓每個地方政府均能得到公平的對待」。

周春米發文指出，往例，中央每年挹注地方政府財源三大塊，分別是統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款。最重要的統籌分配稅款，財劃法修法後，屏東縣115年度核定264億元，雖增加141億元，但以增幅114%來看，扣除離島縣市，屏東是非六都的最後一名。

周春米說，明年一般性補助款核定112億元，共減少80億元，是非六都縣市減少額度最多的縣市；「計畫型補助核定6億元，減少107億元，是非六都減少第二多的縣市。」周春米說，這三大塊的補助款增減相抵後，出現46億元缺口。

周春米說，這次修法後的統籌稅款分配，北市從697億元增為1149億元、新竹縣從68億元增加到245億元，花東增幅也都超過200%，「為何每個縣市增加標準大不同呢？往後也會是如此不公平嗎？」

周春米北上表達憂心與窘境，建請行政院務必考量各縣市財政立基點的不同，增加補助來弭平屏東縣財政缺口，讓115年度的屏東縣政可以順利推動，「南北發展均衡，確保屏東的建設不中斷，縣民權益得到保障」。

周春米 補助款 財劃法

