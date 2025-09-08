馬祖藝術島轉化軍事記憶 禦敵「軌條砦」成作品

快訊

中央社／ 台北8日電

馬祖曾實施戰地政務36年，於內於外影響深遠，第3屆馬祖國際藝術島中許多藝術家以作品回應這段歷史，像是在地藝術家陳益輝以防禦敵軍登陸的「軌條砦」製成大型作品「築巢」。

陳益輝向媒體分享，至今在金門仍可看見許多「軌條砦」，過去因兩岸情勢緊張，金馬海邊都布滿拿來防禦的「軌條砦」，馬祖走過非常困苦的狀態，有些人到台灣發展，有些人在當地繼續求生存，就這樣慢慢形成現在的島嶼。他希望透過「築巢」表達馬祖人走過的路，以緊密的巢讓未來越來越好。

「築巢」設置於馬祖南竿珠螺海灣長堤。而另一件裝置作品「不是誰的棋子，我們是……」則選在昔日軍事據點「26據點」展出，藝術家李佩珊與馬祖居民共創，將擺放多顆黑白棋子的大型棋盤設置於軍事坑道旁，黑白棋子上各有不同字、畫，都是由地方居民繪製而來。

馬祖青年發展協會理事長黃開洋分享，馬祖被討論時的格局似乎永遠都僅在兩岸之間，卻一直無法觸及到地方的人如何思考；李佩珊透過與地方居民合作，讓在地人彩繪對於馬祖的未來想像，這些棋子還可作為花器，讓參與居民帶回家，響應環保。

藝術家林羿綺設置於北竿塘岐故事館的錄像作品「島上有聲，霧裡有人，夢中有神」，同樣關注不一樣的地方視角，她透過三頻道影像交織出10名馬祖北竿女性的故事，有曾經向對岸喊話的心戰播音員、用閩東語學英文的馬祖母親，展現在地女性群像。

林羿綺向中央社記者說，相較非常陽剛的軍事島印象，她的祖母是金門人，她因此很了解女性因為軍事管制而產生的特殊面貌，像是祖母曾是民防隊，還擁有軍裝，馬祖女性過去也需集訓、打靶，這與台灣本島女性形象有很大差異。

林羿綺表示，這讓她因此想採集馬祖女性的故事，觀眾在觀看過程中需不斷走動，來回觀看三頻道影像，呼應馬祖人在四鄉五島間「跳島」的生活日常。

第3屆馬祖國際藝術島即日起至11月16日展開。

馬祖 金門 藝術家

