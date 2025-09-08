快訊

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
高雄經發局在本洲產業園區斥資3億元改善汙水設備，稱氨氣去除率可達90％、降至150mg/L以下，但審計部發現近年園區出流水氨氣濃度不合格率達6成以上。記者徐白櫻／攝影
高雄岡山本洲產業園工業汙水氨氮濃度多年來過高，經發局7年前申請中央前瞻經費3億元打造氣提系統，稱氨氣去除率可達90％，但審計部發現近年園區出流水氨氣濃度不合格率皆高達6成以上，市府均未開罰操作廠商。

本洲產業園區2012年被環評要求汙水氨氮濃度須降至10mg/L，但經年監測濃度居高，經發局2018年申請前瞻經費3.18億元，3階段改善汙水設備，設置氣提系統，目前已驗收合格啟用，園區2018年重辦環評後，環境部公告放流水氨氮濃度採分階段管制，2021年起濃度須小於75mg/L，2029年起須小於10mg/L。經發局表示，氨氮第一階段降至150mg/L後，後續設置硝化脫硝，可使最終出流氨氮濃度低於30mg/L，符合環評。

但審計部發現，2022年7月至2023年10月間，氣提系統運轉125日，但出流水氨氣濃度大於150mg/L，且去除率小於90％天數達79日，占63.2％，今年前3月二數值皆不符規範的天數高達86.67％，且均無裁罰廠商紀錄；經發局去年起還刪除契約中「處理功能保證」，默許廠商無視目標，批此舉「掩耳盜鈴，不思改善」。

當地陳姓民眾表示，廢水氨氮過高會汙染環境、優養化水體並危害水中生物，也導致水管堵塞，距離本洲產業園區最近的阿公店溪已多次被發現水質糟糕，過去也曾因優養化問題，導致布袋蓮生長迅速、阻礙水流，希望市府好好把關。

經發局回應，本洲產業園區為早期開發工業區，廠商多於1996至2011年間建廠，後續因環評加嚴放流水氨氮管制，環境部核定分3階段逐步提高標準，市府積極更新汙水設備，「目前園區汙水處理後排放水質，均已符合第1階段標準」。

對於去年調整汙水廠代操作契約，刪除單一處理程序的去除率功能規定，經發局解釋，是為了在最終放流水符合環評承諾標準要求的同時，維持汙水處理廠實際運轉效率，並兼顧處理成本合理性，園區放流水質會持續符合環評承諾與環保法規要求。

環評 水質 環境部 高雄市

高雄本洲產業園區花3億改善汙水 氨氣超標率仍高於6成

