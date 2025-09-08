聽新聞
0:00 / 0:00
準疾管署長羅一鈞掛心登革熱 上任前視察高雄社宅工地
高雄市本土登革熱病例累積12例，疾管署代理署長羅一鈞明天將真除，今天特地南下高雄關心登革熱防治及拜會市長陳其邁，雙方交換防疫意見。羅會同市府防疫團隊視察三民區「本和安居」社宅工地，高市衛生局針對水桶積水孳生病媒蚊當場開單告發。
高市衛生局表示，高市本土登革熱今天+0，防疫團隊持續環境整頓清除孳生源。
高雄社宅工地近兩年稽查陽性率分別達36.4%、46.4%，高市防疫團隊陪同疾管署代理署長羅一鈞視察「本和安居」社宅工地，聽取簡報且實地查察。防疫人員在工地發現管線材料堆放處水桶積水且孳生病媒蚊，另外還有電梯機坑陰井積水及瓶罐掉落等項缺失。
羅一鈞提醒住都中心及工地管理人員，應注意積水陰井，除定期投噴藥外，也應將瓶罐垃圾移除；工地露天堆置物也應清除，避免積水孳生病媒蚊。
衛生局表示，今年迄今稽查354處工地，其中查獲170處工地孳生病媒蚊，陽性率亦達48%，工地需落實登革熱自主管理，包括每日巡檢、清除積水等。
衛生局強調，工地經防疫團隊查獲孳生病媒蚊幼蟲未改善者，可依傳染病防治法處新台幣1萬5千元罰鍰，必要時依建築法勒令停工。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言