準疾管署長羅一鈞掛心登革熱 上任前視察高雄社宅工地

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市衛生局副局長潘炤穎（右二）向疾管署代理署長羅一鈞（左一）說明工地查核情形。圖／高市衛生局提供
高雄市本土登革熱病例累積12例，疾管署代理署長羅一鈞明天將真除，今天特地南下高雄關心登革熱防治及拜會市長陳其邁，雙方交換防疫意見。羅會同市府防疫團隊視察三民區「本和安居」社宅工地，高市衛生局針對水桶積水孳生病媒蚊當場開單告發。

高市衛生局表示，高市本土登革熱今天+0，防疫團隊持續環境整頓清除孳生源。

高雄社宅工地近兩年稽查陽性率分別達36.4%、46.4%，高市防疫團隊陪同疾管署代理署長羅一鈞視察「本和安居」社宅工地，聽取簡報且實地查察。防疫人員在工地發現管線材料堆放處水桶積水且孳生病媒蚊，另外還有電梯機坑陰井積水及瓶罐掉落等項缺失。

羅一鈞提醒住都中心及工地管理人員，應注意積水陰井，除定期投噴藥外，也應將瓶罐垃圾移除；工地露天堆置物也應清除，避免積水孳生病媒蚊。

衛生局表示，今年迄今稽查354處工地，其中查獲170處工地孳生病媒蚊，陽性率亦達48%，工地需落實登革熱自主管理，包括每日巡檢、清除積水等。

衛生局強調，工地經防疫團隊查獲孳生病媒蚊幼蟲未改善者，可依傳染病防治法處新台幣1萬5千元罰鍰，必要時依建築法勒令停工。

疾管署代理署長羅一鈞（紅帽者）今天到高雄關心登革熱防治，視察工地防疫作為。圖／高市衛生局提供
疾管署代理署長羅一鈞（左二）今天到高雄關心登革熱防治，也前往市府拜會高雄市長陳其邁（左三）。
