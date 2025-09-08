高市宣布 首度將油污偵測系統導入聯合海域稽查

高雄市海洋局今天攜手海委會海洋保育署等單位，宣布首度將油污偵測系統導入聯合海域稽查，期望以AI智慧科技強化海域稽查，提升稽查能量，並讓未來監測更精準。

高雄市海洋局今天透過新聞稿宣布，將攜手海洋委員會海洋保育署、交通部航港局南部航運中心及台灣港務股份有限公司高雄港務分公司等單位，首度將油污偵測系統導入聯合海域稽查。

稽查範圍涵蓋旗后漁港、高雄港第七船渠、旗津漁港、高雄港第二港口、台電大林發電廠、中油大林煉油廠、中鋼公司、小港臨海新村漁港及前鎮漁港等重點區域。

海洋局表示，「OilWATCH油污偵測系統」由國立中山大學海洋及環境工程學系莊偉良副教授團隊研發。其靈敏度可偵測僅50微米薄油膜，並辨識10公分級油污範圍。

此外，該設備輕巧便攜，可整合無人機、無人船與港區監視系統，亦能作為手持裝置，應用彈性高。海洋局表示，此技術導入不僅提升稽查準確性與效率，更為港區污染防治開創新契機。

海洋局指出，透過聯合稽查與AI智慧科技雙軌並進，不僅提升業者自主管理意識，發揮嚇阻效果，更強化中央與地方協作，降低海洋污染風險。市府將持續攜手各界推動高雄港邁向潔淨、永續的現代化港灣。