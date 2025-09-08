聽新聞
南橫路斷遊客止步 高雄甲仙觀光人次砍半啟動城市IP彩繪
高雄甲仙位處南橫公路重要出入口，莫拉克風災後人口掉三成，今年7月颱風及連日豪雨過後，山區道路受創尚未復原，今年暑假遊客減半，假日也不見人潮。公所啟動「甲仙貓元年城市IP計畫」，引入國際彩繪團隊打造五面巨幅壁面及20處住家鐵門彩繪，盼爭取觀光客回流。
旗美9區人口4年前12.9萬人，現在只剩11.9萬人，4年內減少1萬人。甲仙向來是那瑪夏、六龜寶來及桃源的農特產品集散地，南橫公路因莫拉克風災交通中斷逾13年，風災前甲仙人口數超過8千人，直至今年8月只剩下5328人，人口面臨「保5」壓力。
南橫公路3年前復通，台東、高雄兩地往返遊客逐步提升，豈料728豪雨南橫又再度受阻，預計10月才會恢復全線暢通，天災不斷導致甲仙商圈生意冷清，不分平假日遊客都很少。
甲仙形象商圈理事長林瑋凌說，南橫持續封閉，山區遊客少很多，7月幾乎沒遊客，8月直至最後一周偉士牌辦車遊活動才稍有起色；商圈透過立委邱議瑩爭取經費，邀請法國、芬蘭及香港共三組國際塗鴉藝術家進入山城留下彩繪作品，「期盼遊客多停留半小時至1小時」。
為挽救低迷觀光，「甲仙貓元年城市IP啟動計畫」上路，忠孝路11戶民宅鐵門已完成彩繪，大型壁面趕工中。甲仙區長劉德旺表示，此計畫共380萬元，擇定林森路停車場、忠孝路及和安社區活動中心等地外牆進行大型彩繪，主題涵蓋貓咪、竹筍、芋頭及梅子等地方特色，另有多處小規模彩繪也同步進行，年底前會呈現全新風貌。
