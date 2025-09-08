快訊

柯文哲返老家…「吃屎哥」突現身撒冥紙、與小草互嗆 遭警帶走送辦

柯文哲返新竹家共享天倫 柯美蘭憂北檢抗告：預計周三祭拜柯爸

獨／台中新光三越度過陰霾！12樓曾因氣爆滿目瘡痍…最新現場照曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

南橫路斷遊客止步 高雄甲仙觀光人次砍半啟動城市IP彩繪

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
彩繪模擬完成圖，跨國塗鴉藝術家團隊進駐甲仙，將花4個月時間完成五處巨幅壁畫，改造甲仙商圈風貌。圖／甲仙形象商圈提供
彩繪模擬完成圖，跨國塗鴉藝術家團隊進駐甲仙，將花4個月時間完成五處巨幅壁畫，改造甲仙商圈風貌。圖／甲仙形象商圈提供

高雄甲仙位處南橫公路重要出入口，莫拉克風災後人口掉三成，今年7月颱風及連日豪雨過後，山區道路受創尚未復原，今年暑假遊客減半，假日也不見人潮。公所啟動「甲仙貓元年城市IP計畫」，引入國際彩繪團隊打造五面巨幅壁面及20處住家鐵門彩繪，盼爭取觀光客回流。

旗美9區人口4年前12.9萬人，現在只剩11.9萬人，4年內減少1萬人。甲仙向來是那瑪夏、六龜寶來及桃源的農特產品集散地，南橫公路因莫拉克風災交通中斷逾13年，風災前甲仙人口數超過8千人，直至今年8月只剩下5328人，人口面臨「保5」壓力。

南橫公路3年前復通，台東、高雄兩地往返遊客逐步提升，豈料728豪雨南橫又再度受阻，預計10月才會恢復全線暢通，天災不斷導致甲仙商圈生意冷清，不分平假日遊客都很少。

甲仙形象商圈理事長林瑋凌說，南橫持續封閉，山區遊客少很多，7月幾乎沒遊客，8月直至最後一周偉士牌辦車遊活動才稍有起色；商圈透過立委邱議瑩爭取經費，邀請法國、芬蘭及香港共三組國際塗鴉藝術家進入山城留下彩繪作品，「期盼遊客多停留半小時至1小時」。

為挽救低迷觀光，「甲仙貓元年城市IP啟動計畫」上路，忠孝路11戶民宅鐵門已完成彩繪，大型壁面趕工中。甲仙區長劉德旺表示，此計畫共380萬元，擇定林森路停車場、忠孝路及和安社區活動中心等地外牆進行大型彩繪，主題涵蓋貓咪、竹筍、芋頭及梅子等地方特色，另有多處小規模彩繪也同步進行，年底前會呈現全新風貌。

彩繪模擬完成圖，跨國塗鴉藝術家團隊進駐甲仙，將花4個月時間完成五處巨幅及20處住家鐵門壁畫，改造甲仙商圈風貌。圖／甲仙形象商圈提供
彩繪模擬完成圖，跨國塗鴉藝術家團隊進駐甲仙，將花4個月時間完成五處巨幅及20處住家鐵門壁畫，改造甲仙商圈風貌。圖／甲仙形象商圈提供
「甲仙貓元年城市IP計畫」上路，塗鴉藝術家已經在甲仙區忠孝路11戶民宅鐵門上完成彩繪。圖／甲仙形象商圈提供
「甲仙貓元年城市IP計畫」上路，塗鴉藝術家已經在甲仙區忠孝路11戶民宅鐵門上完成彩繪。圖／甲仙形象商圈提供
「甲仙貓元年城市IP計畫」上路，塗鴉藝術家在住家後牆壁面完成彩繪。圖／甲仙形象商圈提供
「甲仙貓元年城市IP計畫」上路，塗鴉藝術家在住家後牆壁面完成彩繪。圖／甲仙形象商圈提供

彩繪 南橫 豪雨

延伸閱讀

不再10分鐘衝衝衝！南橫公路台東端工程管制解除

南橫墜谷李姓一家五口DNA確認2死 3失蹤已聲請死亡宣告

死了人才會被重視？南橫居民怨16年等不到安全穩固的東庄溪橋

中職／樂天球團「阿迷趴」 彩繪黑鷹直升機、特戰官兵垂降開球超吸睛

相關新聞

南橫路斷遊客止步 高雄甲仙觀光人次砍半啟動城市IP彩繪

高雄甲仙位處南橫公路重要出入口，莫拉克風災後人口掉三成，今年7月颱風及連日豪雨過後，山區道路受創尚未復原，今年暑假遊客減...

高雄萬山岩雕文化館啟用 不用爬山涉水揭開4處岩雕神秘面紗

已故學者高業榮1978年起在高雄茂林山區發現4處14座岩雕，經整合後升格國定考古遺址「萬山岩雕群」，岩雕群位處萬頭蘭山北...

古典玫瑰園《小王子125周年特展》打狗英國領事館登場

古典玫瑰園宣布，與高雄市文化局合作，將於9月13日在打狗英國領事館文化園區推出《小王子125周年特展─看海，是一種陪伴：...

影／中秋節將屆泰國蝦需求高 警啟動「安心養殖」守護蝦農

中秋節將來臨，屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，長年供應各地，是...

高雄農村特色「在菲律賓暴紅」 當地嚮往一日農夫生活

高雄市政府農業局率領高雄市觀光協會、旅行商業同業公會、六龜山茶故事館、紅頂穀創穀物文創樂園等業者前往菲律賓馬尼拉舉辦觀光...

高雄市議會組團赴法國參訪 盼打造台式華語成國際品牌

「在國外聽見華台式語感覺特別親切！」高市議會16位議員赴法國參訪，眾人前往亭林中文學校了解當地華語教學及推廣成果。率團的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。