快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

高雄萬山岩雕文化館啟用 不用爬山涉水揭開4處岩雕神秘面紗

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄茂林「萬山岩雕文化館」今在萬山分校開館試營運，闡述Oponoho（歐佈諾伙）萬山部落與岩雕群之間的關係演變。圖／高市文化局提供
高雄茂林「萬山岩雕文化館」今在萬山分校開館試營運，闡述Oponoho（歐佈諾伙）萬山部落與岩雕群之間的關係演變。圖／高市文化局提供

已故學者高業榮1978年起在高雄茂林山區發現4處14座岩雕，經整合後升格國定考古遺址「萬山岩雕群」，岩雕群位處萬頭蘭山北側，需要攀爬多日陡峭山路才能抵達，一般人不易親近。高市文化局爭取預算在茂林國小萬山分校閒置空間成立「萬山岩雕文化館」，今天開館試營運，每周開放5天，民眾可輕鬆親近古蹟。

1978年任教於屏東師專的高業榮教授在茂林魯凱族人帶領下發現第一處「孤巴察峨」岩雕，後續陸續發現「祖布里里」、「莎娜奇娜娥」及「大軋拉烏」等4處岩雕群。

高市文化局說，萬山岩雕群是國定考古遺址之一，由萬山部落族人組巡守隊負責日常維管，為全台灣第一個與部落共管的考古遺址。從部落到達岩雕本體沒有道路可抵達，歷時4天3夜才能完成一次維護巡查。

高市文化局向中央爭取經費，利用萬山分校閒置校舍成立「萬山岩雕文化館」，今天落成試營運，邀請文化部文化資產局主秘張祐創、立委伍麗華、議員范織欽、茂林區長駱韋志等人共同剪綵。

文化局指出，開幕第一個檔期安排「萬山層疊旭日東昇」特展，展出Oponoho（歐佈諾伙）萬山部落從清代到今日的歷史演變，也將一般人難以窺見的岩雕刻畫以拓片、實地記錄影片等方式呈現出來，民眾得以近距離感受岩雕文化的歷史深度。

文化局副局長簡美玲表示，萬山岩雕是全台12處國定遺址之一，岩雕文化館是萬山岩雕與萬山部落族群生活與記憶的展示館，希望可以成為文化觀光產業的新亮點基地。

萬山岩雕文化館今起試營運，周一至周五9時30分至下午3時30分自由參觀，周六、日需要電話預約，另可預約部落遊程，涵蓋深度導覽、原民風味餐及DIY體驗。可洽萬山社區發展協會，電話：（07）6801538；或FB搜尋萬山部落。

「萬山岩雕文化館」今日剪綵啟用，部落婦女會帶來歡迎歌為活動揭開序幕。圖／高市文化局提供
「萬山岩雕文化館」今日剪綵啟用，部落婦女會帶來歡迎歌為活動揭開序幕。圖／高市文化局提供
已故高業榮教授在茂林魯凱族人帶領下發現「孤巴察峨」等4處岩雕群，各自有獨特的文化圖騰，圖為館內展示的珍貴拓片。圖／高市文化局提供
已故高業榮教授在茂林魯凱族人帶領下發現「孤巴察峨」等4處岩雕群，各自有獨特的文化圖騰，圖為館內展示的珍貴拓片。圖／高市文化局提供
高雄茂林「萬山岩雕文化館」開館試營運，現場也展示考古遺址維護巡守隊維管日常生活與裝備。圖／高市文化局提供
高雄茂林「萬山岩雕文化館」開館試營運，現場也展示考古遺址維護巡守隊維管日常生活與裝備。圖／高市文化局提供

考古 遺址 文化局

延伸閱讀

高雄爆發登革熱群聚疫情累積12例 羅一鈞視察：近6日無新增病例

新青安買房潮再等等？六都第2季價量全跌！專家：還會再跌8%～10%

高雄男買早餐見警神色緊張 趁隙拔腿狂奔百公尺遭逮原因曝光

高雄男派出所外爆行車糾紛 見警上前車上同夥竟撞員警逃逸

相關新聞

高雄萬山岩雕文化館啟用 不用爬山涉水揭開4處岩雕神秘面紗

已故學者高業榮1978年起在高雄茂林山區發現4處14座岩雕，經整合後升格國定考古遺址「萬山岩雕群」，岩雕群位處萬頭蘭山北...

古典玫瑰園《小王子125周年特展》打狗英國領事館登場

古典玫瑰園宣布，與高雄市文化局合作，將於9月13日在打狗英國領事館文化園區推出《小王子125周年特展─看海，是一種陪伴：...

影／中秋節將屆泰國蝦需求高 警啟動「安心養殖」守護蝦農

中秋節將來臨，屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，長年供應各地，是...

高雄農村特色「在菲律賓暴紅」 當地嚮往一日農夫生活

高雄市政府農業局率領高雄市觀光協會、旅行商業同業公會、六龜山茶故事館、紅頂穀創穀物文創樂園等業者前往菲律賓馬尼拉舉辦觀光...

高雄市議會組團赴法國參訪 盼打造台式華語成國際品牌

「在國外聽見華台式語感覺特別親切！」高市議會16位議員赴法國參訪，眾人前往亭林中文學校了解當地華語教學及推廣成果。率團的...

提升資源回收！屏東縣垃圾破袋合格率從47％提高到85％

屏東縣政府提升資源回收率與減少垃圾處理負擔，去年起推出「垃圾若有分，環境就加分」政策，透過垃圾破袋檢查措施，提升縣民垃圾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。