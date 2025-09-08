高雄萬山岩雕文化館啟用 不用爬山涉水揭開4處岩雕神秘面紗

已故學者高業榮1978年起在高雄茂林山區發現4處14座岩雕，經整合後升格國定考古遺址「萬山岩雕群」，岩雕群位處萬頭蘭山北側，需要攀爬多日陡峭山路才能抵達，一般人不易親近。高市文化局爭取預算在茂林國小萬山分校閒置空間成立「萬山岩雕文化館」，今天開館試營運，每周開放5天，民眾可輕鬆親近古蹟。

1978年任教於屏東師專的高業榮教授在茂林魯凱族人帶領下發現第一處「孤巴察峨」岩雕，後續陸續發現「祖布里里」、「莎娜奇娜娥」及「大軋拉烏」等4處岩雕群。

高市文化局說，萬山岩雕群是國定考古遺址之一，由萬山部落族人組巡守隊負責日常維管，為全台灣第一個與部落共管的考古遺址。從部落到達岩雕本體沒有道路可抵達，歷時4天3夜才能完成一次維護巡查。

高市文化局向中央爭取經費，利用萬山分校閒置校舍成立「萬山岩雕文化館」，今天落成試營運，邀請文化部文化資產局主秘張祐創、立委伍麗華、議員范織欽、茂林區長駱韋志等人共同剪綵。

文化局指出，開幕第一個檔期安排「萬山層疊旭日東昇」特展，展出Oponoho（歐佈諾伙）萬山部落從清代到今日的歷史演變，也將一般人難以窺見的岩雕刻畫以拓片、實地記錄影片等方式呈現出來，民眾得以近距離感受岩雕文化的歷史深度。

文化局副局長簡美玲表示，萬山岩雕是全台12處國定遺址之一，岩雕文化館是萬山岩雕與萬山部落族群生活與記憶的展示館，希望可以成為文化觀光產業的新亮點基地。