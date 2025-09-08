澎湖「秋季奇岩」牽罟趣 體驗永續多元魅力

快訊

中央社／ 澎湖縣8日電

觀光署澎湖國家風景區管理處發布「澎湖四季旅遊」系列活動，今天推出「秋季奇岩」，規劃10月起每週末假日舉辦「林投牽罟趣」，邀民眾在秋高氣爽的日子，感受菊島四季旅遊的魅力。

澎管處表示，「澎湖四季旅遊」系列活動，包括有冬「訪古季」、春「賞鷗季」、夏「石滬季」、秋「奇岩季」串連澎湖四季的自然生態與人文特色，展現菊島四時風情。

今年秋季，澎管處特別推出「秋季奇岩」，規劃跳島與本島2路線。跳島線遊客可深度探索有「澎湖黃石公園」之稱的桶盤嶼，以及名列「全球十大秘境島嶼」的虎井嶼；本島線則漫遊奎壁山地質公園、大菓葉玄武岩與小門鯨魚洞，近距離欣賞壯觀的柱狀玄武岩，體驗澎湖獨特的海蝕地景。

此外，澎管處將於10月至11月週末假日在林投沙灘舉辦5場「林投牽罟趣」活動。牽罟為澎湖百年傳統漁法，象徵先民團結合作與智慧。讓民眾親身感受傳統漁法的樂趣，同時傳達海洋永續理念，喚起大眾對漁村文化與生態共存的關注。為鼓勵民眾參與，還將舉辦「三重好禮大贈送」，讓參與民眾在體驗傳統的同時，也能收穫驚喜。

澎湖 牽罟 鯨魚

