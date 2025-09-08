古典玫瑰園《小王子125周年特展》打狗英國領事館登場

古典玫瑰園宣布，與高雄市文化局合作，將於9月13日在打狗英國領事館文化園區推出《小王子125周年特展─看海，是一種陪伴：小王子與狐狸在西子灣的溫柔等待》，展期延續至2026年3月31日，結合經典寓言角色與百年古蹟，打造高雄秋冬最浪漫的親子旅遊亮點。

《小王子》125歲了！高雄打狗英國領事館此次攜手曾為英國皇室御用品牌設計威廉王子大婚紀念瓷器的著名藝術家黃騰輝，共同推出《小王子》125週年特展。

展覽以畫作與雕塑呈現寓言中的星辰與玫瑰，讓古蹟園區搖身化為比甘川洞更夢幻的西子灣奇境。黃騰輝說，這場展覽不僅是一場藝術與古蹟的對話，更是一場親子心靈的邀約，期待觀眾在藝術氛圍中找回單純而珍貴的感動。

1900年6月29日，法國作家聖修伯里筆下的小王子自B612星球誕生。時光荏苒，這位「星辰的孩子」在2025年迎接125歲生日。

展覽以黃騰輝的畫作、沉浸式裝置，以及《小王子》經典語錄，營造穿越時空的心靈宇宙。三大必訪雕像─「看海，是一種陪伴」、「馴養之約」、「等待的狐狸」，不僅是打卡景點，更讓寓言精神轉化為親子教育的契機。

孩子可在園區探索雕像，父母則與孩子共享英式下午茶，黃昏時分並肩凝望西子灣夕陽，感受寓言中「愛與守護」的真諦。

展覽也推出限量小王子與狐狸造型扇子，凡打卡即可獲得；門票更可全額折抵館內消費。古典玫瑰園特別設計「小王子主題下午茶」與「玫瑰花瓣特調茶」，以星球與玫瑰為靈感，將文學意境化作日常生活。

此外，現場安排「寄給心中的小王子」明信片活動、「尋找雕像挑戰」以及空拍全景影像，讓家庭在遊戲與觀景中培養觀察與冒險精神。

東海大學畢業，更取得北京清華大學哲學碩士學位的黃騰輝，1990年創立古典玫瑰園。熱愛藝術繪畫的他，長年致力於推廣「茶是生活的藝術」理念，將東方茶道融合西方美學，並透過茶宴、品茗沙龍與藝術展覽，向國際賓客傳遞台灣山水的深情。