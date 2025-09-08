影／中秋節將屆泰國蝦需求高 警啟動「安心養殖」守護蝦農

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝

中秋節將來臨，屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，長年供應各地，是地方重要經濟產業，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。

泰國蝦農指出，泰國蝦近日價格平穩，疫情過後一直維持在高點，產地價部分母蝦一斤280元、公蝦一斤360元元，隨著中秋節將來臨，需求量有逐漸增加情況。

里港警分局表示，全力守護養殖戶心血，即起展開1個月「安心養殖」專案，守護農漁業與電纜線安全為目標，確保養殖戶安心備貨、民眾安心過節，專案首日集結警力12名、警車5輛，分局長帶隊勤教，並到轄內重點養殖區域，實地勘查治安狀況，拜訪養殖戶，傾聽業者需求。

里港分局長邱逸樵說，農民與養殖戶是地方經濟根基，警方透過機動巡邏、科技監控與社區合作，強化預防作為，降低竊案發生率，此次除規畫警力針對養殖池周邊道路、進出要道與易發生竊案區域加強巡邏，也同步針對電纜線竊盜案件防制，避免因竊線導致供電中斷，影響養殖環境。

警方也提醒，養殖戶落實自我防護，包括加裝監視器、警報器或感應燈增加警示、照明，留意可疑人、車動態，若發現異常，立即報案110，警方派員到場處理。

屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝
屏東縣里港警分局轄內九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉與高樹鄉是泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，中秋前夕市場需求量高，里港警分局即起啟動為期1個月「安心養殖」專案，加強轄內重點養殖區巡邏。記者劉星君／翻攝

