文化部庄頭劇場壓軸場 舞鈴前進連江縣

中央社／ 台北8日電

文化部「文化平權巡演－庄頭劇場藝日限定」壓軸場，9月12日將由舞鈴劇場前進連江縣，在南竿鄉山隴白馬王公園帶來「生命之光」，邀鄉親感受連江限定的扯鈴奇幻魅力。

文化部今天發布新聞稿表示，舞鈴劇場剛代表台灣登上日本大阪世界博覽會主場館Expo Hall發表「山海天光」，以融合傳統技藝「扯鈴」與現代科技的創新表演，跨域結合扯鈴、舞蹈、音樂、新馬戲，綻放神奇魅力。

舞鈴劇場「生命之光」跨越語言文化，適合全年齡層觀眾，兼具藝術、教育與娛樂，將以瑰麗夢幻、虛實交錯的舞台幻境，引領觀眾從創世紀的海洋啟程，歷經水、火、地、風的試煉，最終找到生命中最美的那一道光。

文化部庄頭劇場壓軸場將於9月12日演出，地點在連江縣南竿鄉山隴白馬王公園。

