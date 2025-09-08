「2025高雄乘風而騎」 9月21日三塊厝車站登場

高雄市觀光局今年首場「乘風而騎」單車活動，將於9月21日在台鐵三塊厝車站登場；以「復古派對」為主題，邀民眾沿著綠園道乘風而騎，感受城市交織的歷史與文化。

觀光局今天新聞稿表示，觀光局今年第1場「乘風而騎」單車活動，規劃「三民火車快飛單車微旅行」，以三塊厝車站為起點，前往中都濕地公園，及中都唐榮磚窯廠，探索高雄的工業歷史與文化魅力。

此外，活動也融入變裝趣味元素，穿著復古服飾或配件，於懷舊打卡點拍照留念，前100名可獲得兌換價值新台幣100元的市集抵用券。

觀光局說明，除了單車活動，今年更在三鳳中街商圈設計全新的互動遊戲「蝦拼GO」，讓參賽者前往三鳳中街依題目採買指定商品，藉此讓更多遊客深入認識商圈特色，提升三鳳中街的觀光能見度與魅力。

「蝦拼GO」將邀請20組參賽者進行趣味PK賽，每組發予300元購物金、以2組PK方式進行；抽選題目後參賽者須前往三鳳中街採購指定商品，考驗參賽隊伍採買商品的速度與策略。

所有參賽隊伍都可將採購商品帶回家，而先購買完成並回到會場確認無誤的優勝隊伍，還可額外獲得100元市集抵用券。

觀光局「乘風而騎」活動自2015年起舉辦至今。今年首場除了單車活動和趣味挑戰賽，還有豐富的舞台表演與美食市集，活動開放報名中，民眾可上「高雄旅遊網」或「高雄乘風而騎」臉書粉絲專頁查詢。