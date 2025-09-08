快訊

法院要載柯文哲的囚車出發！下午1時30分押返 再配電子腳環

苦澀的政治咖哩：石破茂50天的孤鳥抗爭

23歲烏克蘭女在美搭輕軌遭割喉！凶嫌連刺3刀畫面曝光 震驚川普

「2025高雄乘風而騎」 9月21日三塊厝車站登場

中央社／ 高雄8日電

高雄市觀光局今年首場「乘風而騎」單車活動，將於9月21日在台鐵三塊厝車站登場；以「復古派對」為主題，邀民眾沿著綠園道乘風而騎，感受城市交織的歷史與文化。

觀光局今天新聞稿表示，觀光局今年第1場「乘風而騎」單車活動，規劃「三民火車快飛單車微旅行」，以三塊厝車站為起點，前往中都濕地公園，及中都唐榮磚窯廠，探索高雄的工業歷史與文化魅力。

此外，活動也融入變裝趣味元素，穿著復古服飾或配件，於懷舊打卡點拍照留念，前100名可獲得兌換價值新台幣100元的市集抵用券。

觀光局說明，除了單車活動，今年更在三鳳中街商圈設計全新的互動遊戲「蝦拼GO」，讓參賽者前往三鳳中街依題目採買指定商品，藉此讓更多遊客深入認識商圈特色，提升三鳳中街的觀光能見度與魅力。

「蝦拼GO」將邀請20組參賽者進行趣味PK賽，每組發予300元購物金、以2組PK方式進行；抽選題目後參賽者須前往三鳳中街採購指定商品，考驗參賽隊伍採買商品的速度與策略。

所有參賽隊伍都可將採購商品帶回家，而先購買完成並回到會場確認無誤的優勝隊伍，還可額外獲得100元市集抵用券。

觀光局「乘風而騎」活動自2015年起舉辦至今。今年首場除了單車活動和趣味挑戰賽，還有豐富的舞台表演與美食市集，活動開放報名中，民眾可上「高雄旅遊網」或「高雄乘風而騎」臉書粉絲專頁查詢。

單車 觀光局

延伸閱讀

70歲吳庚元書寫里港文史 新書發表 展出珍藏老照片

資深文史工作者吳庚元出書 寫下里港百年風雲、展出老照片

影／高中生通勤單車被偷 苦找2天無果...警調監視器5天逮到人

騎自行車遊大鵬灣 鵬管處邀網紅宣傳推綠色低碳旅遊

相關新聞

高雄農村特色「在菲律賓暴紅」 當地嚮往一日農夫生活

高雄市政府農業局率領高雄市觀光協會、旅行商業同業公會、六龜山茶故事館、紅頂穀創穀物文創樂園等業者前往菲律賓馬尼拉舉辦觀光...

高雄市議會組團赴法國參訪 盼打造台式華語成國際品牌

「在國外聽見華台式語感覺特別親切！」高市議會16位議員赴法國參訪，眾人前往亭林中文學校了解當地華語教學及推廣成果。率團的...

提升資源回收！屏東縣垃圾破袋合格率從47％提高到85％

屏東縣政府提升資源回收率與減少垃圾處理負擔，去年起推出「垃圾若有分，環境就加分」政策，透過垃圾破袋檢查措施，提升縣民垃圾...

70歲吳庚元書寫里港文史 新書發表 展出珍藏老照片

屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元歷時1年完成「里港百年風雲－人物・歷史和地方」新書，昨天在里港鄉圖書館發表，圖書館...

澄清湖30年海洋奇珍園 傳年底熄燈

高雄澄清湖7月起由市府接管全面開放入園，園區中的「海洋奇珍園」，養育500多隻海洋生物和放置珊瑚化石標本，有議員指出，廠...

資深文史工作者吳庚元出書 寫下里港百年風雲、展出老照片

屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元歷時1年完成「里港百年風雲－人物・歷史和地方」新書，今天在里港鄉圖書館舉行新書發表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。