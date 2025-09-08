高雄農村特色「在菲律賓暴紅」 當地嚮往一日農夫生活

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
超過百位菲國旅遊相關業者出席推廣會，透過交流認識高雄農業之美。圖／高雄市農業局提供

高雄市政府農業局率領高雄市觀光協會、旅行商業同業公會、六龜山茶故事館、紅頂穀創穀物文創樂園等業者前往菲律賓馬尼拉舉辦觀光推廣會，將高雄「一日農夫體驗趣」呈現在菲律賓旅客眼前。菲國人對於高雄稻田、茶席氛圍、漁港料理接印象深刻，也對台灣的竹蜻蜓、香蕉絲掃帚吊飾感到新奇。

高雄農村旅遊再度啟航，將在東南亞市場綻放光芒！為持續拓展國際能見度，高雄市政府農業局簡任技正陳瑩蓮率推廣團隊攜手觀光局、高雄市觀光協會、東高雄觀光產業聯盟、高雄市旅行商業同業公會、高雄市糕餅商業同業公會，以及六龜山茶故事館、紅頂穀創穀物文創樂園、沐艇股份有限公司、志斌食品等多家業者，組成強大推廣團隊，於日前前往菲律賓馬尼拉舉辦觀光推廣會，將高雄「一日農夫體驗趣」的真實魅力呈現在菲律賓旅客眼前。

推廣會透過遊程影片，呈現高雄稻田的農事景象、山林間的茶席氛圍、港邊的石斑魚料理等，與會者彷彿瞬間走進高雄鄉間。菲律賓旅客重視家庭共遊與寓教於樂的行程，高雄的農村遊程正好提供親子共享的體驗：孩子能親手摘果、體驗特色手做活動，長輩則能細品山茶與咖啡，在自然環境中增進家人情感。

推廣團隊也帶來多款來自高雄農村社區的特色產品，包括新發社區原生山茶禮盒、糖廠社區蕉桂烏龍茶、圓富社區DC咖啡、崙港社區金沙臻酥等社區產品，讓菲律賓來賓看見高雄的故事，更透過味覺和觸覺體驗農村底蘊。現場安排的「小驚喜」包括竹蜻蜓、香蕉絲掃帚吊飾等手作小物更讓菲律賓賓客驚豔，還有日光小林社區的傳統圖紋杯墊。

現場有菲國百萬網紅Lissa Kahayon分享，她曾搭乘郵輪短暫停靠高雄，因時間有限未能深入農村，但此次體驗讓她承諾將再度造訪高雄，走進農村社區，感受農業的多元風貌。許多菲律賓旅遊業者也積極交換聯繫方式，對「一日農夫」等深度遊程展現高度興趣，並期待未來合作。

會場人潮湧入，當地旅行業者、媒體代表、觀光協會成員紛紛駐足，透過遊程影片播放與現場解說，讓與會者感受高雄農村魅力，對「一日農夫」深度遊程感到高度興趣。圖／高雄市農業局提供

