高雄市議會組團赴法國參訪 盼打造台式華語成國際品牌
「在國外聽見華台式語感覺特別親切！」高市議會16位議員赴法國參訪，眾人前往亭林中文學校了解當地華語教學及推廣成果。率團的高市副議長曾俊傑說，教學成果令人印象深刻，建議校方可將高雄或台灣特色納入課程，未來文化語言夏令營等領域展開更多合作，建立更緊密互動。
僑委會2021年於全球推動設立台灣華語文學習中心，創立36年的亭林中文學校因此成為法國第一間學習中心，提供18歲以上成人華語專業課程。副議長曾俊傑率團前往學校參訪，校長楊馥吟及校內老師熱情迎接，駐法國代表郝培芝也到場陪同交流。
亭林中文校長楊馥吟指出，學校以繁體中文教學，採用「ㄅㄆㄇ注音符號」，傳授最原汁原味台式華語，另有音樂、武術、英文、藝術及線上等多元課程；每年也跟文藻外語大學合作，台灣學生可赴法國實習。
曾俊傑表示，近年高雄與法國交流熱絡，未來雙方在師生互訪、文化語言夏令營等領域展開更多合作，並在語言、文化與專業領域建立更深連結。
多位參訪議員建議，高雄市議會與當地議會簽訂MOU加深實質交流，以及納入更多元的台灣特色於課程中，如護國神山台積電、港都經濟、智慧城市等，形成文化與技術的雙向交流，透過創新與更貼近台灣的課程與教學，透過語言學習建立更緊密連結。
