提升資源回收！屏東縣垃圾破袋合格率從47％提高到85％

屏東縣政府提升資源回收率與減少垃圾處理負擔，去年起推出「垃圾若有分，環境就加分」政策，透過垃圾破袋檢查措施，提升縣民垃圾分類正確性，也屏東縣資源回收率從未執行破袋檢查作業前的50.5%，提升至現在53.6%，一年內成長近3%，垃圾破袋合格率由47%提升至85%。

環保局表示，執行初期，清潔隊和民眾在資源回收認知常有分歧，許多民眾對清潔隊應回收的項目一頭霧水，環保局邀集全縣各公所清潔隊長，擬定「一定要資源回收項目及廚餘回收項目」，讓民眾有所依循，讓垃圾分類政策順利向前邁進。

環保局表示，除加強垃圾破袋檢查外，去年9月1日起亦針對進焚化廠車輛執行落地檢查作業，總計退運62車次，合格率由10%提升至90%。

環保局指出，垃圾強制分類政策從民國94年1月1日起即經環境部（前環保署）公告實施，垃圾分為「一般垃圾」、「資源垃圾」和「廚餘」等三大類，近年因垃圾處理量能不足，全國各縣市加強執行垃圾破袋檢查作業，屏東縣在去2024年規畫「垃圾若有分，環境就加分」政策，破袋檢查執行初期，部分民眾配合度不佳，環保局調整執行方式，檢查人員完成破袋檢查後，針對不合格者，現場指導民眾完成分類，分類完成後即贈送垃圾分三類的宣導面紙作為小禮物，調整執行方式，破袋檢查作業更順利。