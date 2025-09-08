70歲吳庚元書寫里港文史 新書發表 展出珍藏老照片

屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元歷時1年完成「里港百年風雲－人物・歷史和地方」新書，昨天在里港鄉圖書館發表，圖書館也展出吳庚元30多年來搜集里港鄉老照片展，即日起展至月底；展覽期間吳庚元在現場導覽，介紹認識里港地方文史。

70歲吳庚元書寫「里港百年風雲-人物・歷史和地方」一書，他說，記錄里港鄉1850年到1950年間，36名影響力人物，認識里港鄉各村脈絡。寫書過程，他不會用電腦，一開始寫在日曆紙背面，請朋友整理成電子檔，後來他改用手機打字傳到LINE，再請朋友整理，一步一步完成。新書整理里港鄉大事年表，具參考價值。

圖書館展出里港鄉老照片，吳庚元說，其中50張是首次展出，年代最久遠1897年拍攝「阿里港豪門藍家昆仲與仕紳合影」，照片10人各牽一輛單車，當時一輛單車價值約為水田10甲地，可見當時里港第一家族藍家財力雄厚，照片也分門別類，有教育、政治、庶民、交通等。

吳庚元長期投入地方文史與本土教育推廣，他其實不是里港人，是里港鄉隔壁高雄美濃人，他曾在2023年獲教育部第一屆本土教育推展貢獻個人獎。

昨下午新書發表會，教育部長鄭英耀、客委會主委古秀妃、縣長周春米、前縣長曹啟鴻、立委鍾佳濱、徐富癸、屏東大學校長陳永森、學者李筱峰等人出席，現場熱鬧溫馨。