聽新聞
0:00 / 0:00

70歲吳庚元書寫里港文史 新書發表 展出珍藏老照片

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元昨舉行新書發表會「里港百年風雲-人物・歷史與地方」，記錄里港在地文史。記者劉星君／攝影
屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元昨舉行新書發表會「里港百年風雲-人物・歷史與地方」，記錄里港在地文史。記者劉星君／攝影

屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元歷時1年完成「里港百年風雲－人物・歷史和地方」新書，昨天在里港鄉圖書館發表，圖書館也展出吳庚元30多年來搜集里港鄉老照片展，即日起展至月底；展覽期間吳庚元在現場導覽，介紹認識里港地方文史。

70歲吳庚元書寫「里港百年風雲-人物・歷史和地方」一書，他說，記錄里港鄉1850年到1950年間，36名影響力人物，認識里港鄉各村脈絡。寫書過程，他不會用電腦，一開始寫在日曆紙背面，請朋友整理成電子檔，後來他改用手機打字傳到LINE，再請朋友整理，一步一步完成。新書整理里港鄉大事年表，具參考價值。

圖書館展出里港鄉老照片，吳庚元說，其中50張是首次展出，年代最久遠1897年拍攝「阿里港豪門藍家昆仲與仕紳合影」，照片10人各牽一輛單車，當時一輛單車價值約為水田10甲地，可見當時里港第一家族藍家財力雄厚，照片也分門別類，有教育、政治、庶民、交通等。

吳庚元長期投入地方文史與本土教育推廣，他其實不是里港人，是里港鄉隔壁高雄美濃人，他曾在2023年獲教育部第一屆本土教育推展貢獻個人獎。

昨下午新書發表會，教育部長鄭英耀、客委會主委古秀妃、縣長周春米、前縣長曹啟鴻、立委鍾佳濱、徐富癸、屏東大學校長陳永森、學者李筱峰等人出席，現場熱鬧溫馨。

延伸閱讀

資深文史工作者吳庚元出書 寫下里港百年風雲、展出老照片

屏東里港百年風雲新書發表 鄭英耀肯定文史價值

百萬YTR陳屍家中！去年才離婚「最疼無血緣兒」網憂前妻崩潰

鵬管處推低碳旅遊 單車體驗大鵬灣、沿山公路

相關新聞

70歲吳庚元書寫里港文史 新書發表 展出珍藏老照片

屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元歷時1年完成「里港百年風雲－人物・歷史和地方」新書，昨天在里港鄉圖書館發表，圖書館...

資深文史工作者吳庚元出書 寫下里港百年風雲、展出老照片

屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元歷時1年完成「里港百年風雲－人物・歷史和地方」新書，今天在里港鄉圖書館舉行新書發表...

論壇與青年對話！高雄房子漲幅4成 年輕人薪水追不上仍想買房

近年高雄房子漲幅逾4成，薪水遠追不上。爭取高雄市長提名的立委邱議瑩今辦論壇與青年對話，專家學者提醒，政府除積極蓋社宅外，...

高雄心理健康月起跑 推廣心理健康觀念

高雄市衛生局舉辦114年「心理健康月」系列活動今天起跑，接下來一個月將有以「幸福由愛發生」為主題設定的電影分享、工作坊等...

鵝鑾鼻公園賣店更新、新建史前文物館 觀光、文化並進

鵝鑾鼻公園前的賣店是許多旅客的記憶，但也因設施老舊，讓旅客興趣缺缺，加上挖掘出史前文物一度導致工程停擺，遊客人數從早期百...

高雄人不捨！ 澄清湖「30年神秘水族館」宣布年底熄燈

高雄澄清湖今年7月由市政府接管後，園區採全面開放免費入園，但園內一處乘載高雄人30年回憶的水族館「海洋奇珍園」卻宣布將在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。