澄清湖30年海洋奇珍園 傳年底熄燈

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄澄清湖「海洋奇珍園」宣布將在年底熄燈，園區內有29座大型水槽設施，30年來孕育500多種海洋生物。圖／翻攝自海洋奇珍園臉書
高雄澄清湖7月起由市府接管全面開放入園，園區中的「海洋奇珍園」，養育500多隻海洋生物和放置珊瑚化石標本，有議員指出，廠商合約到期，市府將解約活化空間，預計年底歇業，對此民眾聽聞喊「可惜」盼整修再經營。市府回應，規畫評估活化空間。

海洋奇珍園前身是二次大戰後，政府設置防核子地下作戰指揮中心空襲避難所，全長200公尺、寬2.3公尺，內部有指揮部、軍需儲藏室、蔣公專用臥房等，地下碉堡內道路蜿蜒，有許多大小不一密室；前總統蔣經國逝世後，荒廢近20年，內部腐蝕不堪，自來水公司1992年改建為海洋奇珍園，廊道塗上藍色油漆和彩繪圖案，建置水族箱展示稀珍海洋生物、化石。

海洋奇珍園有8展區，展示海星、海馬、魟魚、熱帶魚、鯊魚、鰻魚和各式螺貝類等，也有佛教七珍寶之一的千年深海黑珊瑚樹和萬年硨磲巨貝化石。澄清湖還有另處淡水館和海水館，前者9年前改建為遊客中心和文史館，後者為危樓已封閉。

市議員郭建盟說，海洋奇珍園有29座大型水槽，30年來孕育500多種海洋生物，其中一隻「大尾鱸鰻」錢鰻已30歲，是水族館元老；海洋奇珍園因營運合約到期，遭高市府要求解約。

許多民眾質疑，為何市府接管就不接著營運，希望館內生物能有妥適去處，甚至有人留言說「這麼好的設施卻要關閉」、「果然澄清湖變免費就是要徹底爛掉嗎」等。

自來水公司第七區管理處表示，園區租商續約已全權交由市府，租金和履約保證金全繳入市府市庫；高市觀光局表示，該處後續以維護環境生態和改善整體遊憩品質為優先，持續更新場域，規畫評估活化空間，澄清湖園區已陸續舉辦風箏寫生、美式餐車、高雄熊見面會等活動，本月起推出「澄清湖野餐日」。

