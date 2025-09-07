資深文史工作者吳庚元出書 寫下里港百年風雲、展出老照片

屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元歷時1年完成「里港百年風雲－人物・歷史和地方」新書，今天在里港鄉圖書館舉行新書發表會，圖書館也正展出吳庚元30多年來搜集里港鄉的老照片展，即起展至9月底，展覽期間吳庚元在現場導覽，帶領大家認識里港地方文史。

今天下午新書發表會，教育部長鄭英耀、客委會主委古秀妃、縣長周春米、前縣長曹啟鴻、立委鍾佳濱、徐富癸、學者李筱峰與縣內多名校長等出席，現場熱鬧又溫馨。

70歲吳庚元創作「里港百年風雲-人物・歷史和地方」一書，他說，紀錄里港鄉1850年到1950年間，里港鄉36名重要影響力人物書寫，認識里港鄉各村脈絡、傳承。

寫書過程中，吳庚元因為不會用電腦，一開始寫在日曆紙背面，請朋友協助整理成電子檔，後來他改用手機打字傳到LINE，再請朋友整理，一步一步完成新書創作。

在里港鄉圖書館展出里港鄉老照片，吳庚元說，展出年代最久遠照片是距今128年前，最近照片距今50年，展出照片分門別類，有教育、政治、庶民、交通等。里港鄉在日本時代有12個村，現今里港鄉有14村，書內也整理里港鄉大事年表，很有參考價值。

吳庚元長期投入地方文史研究與本土教育推廣，他其實不是里港人，是里港鄉隔鄉高雄美濃人，他曾在2023年獲教育部第一屆本土教育推展貢獻獎個人獎。