快訊

快訊／江祖平指控遭電視台副總兒性侵 三立副總龔美富發聲明請辭

新店裕隆城晚間停電！一片漆黑中「突傳歌聲」 網笑：以為是誰生日了

地牛翻身！東部海域19:29發生規模4.6地震 5縣市有感

聽新聞
0:00 / 0:00

論壇與青年對話！高雄房子漲幅4成 年輕人薪水追不上仍想買房

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市府前青年局長張以理參與座談，提及很多人年輕時租屋有很多不愉快，所以還是以買房子最大目標。記者徐白櫻／攝影
高市府前青年局長張以理參與座談，提及很多人年輕時租屋有很多不愉快，所以還是以買房子最大目標。記者徐白櫻／攝影

近年高雄房子漲幅逾4成，薪水遠追不上。爭取高雄市長提名的立委邱議瑩今辦論壇與青年對話，專家學者提醒，政府除積極蓋社宅外，應該也要有中間型住宅、住宅合作社及限制產權等多元住宅供給，買不起至少要住得好。邱議瑩回應，日後將成立「青年安居行動聯盟」，打造適合青年發展的宜居城市。

參與的許多青年認為，社宅交通若不方便不會想去住，租屋有很多不愉快經驗，所以還是以買房子為人生最大目標。

高雄市登真文化教育協會舉辦高雄青年安居論壇，邀請專家學者與各界青年座談。「OURs都市改革組織」秘書長彭揚凱指出，青年薪水追不上房價漲幅是客觀事實，全世界發達國家都面對同樣問題，政府除積極蓋社宅外，也要健全租屋制度、社會住宅合理分配、提供多元住宅選擇等層面。

彭揚凱說，在國外實例中，土地重劃、公辦都更納入一定比例社宅，或以獎勵容積方式要求開發商納入社宅，所以美國紐約曼哈頓豪宅會出現社宅，等同「帝寶裡面也要有幾戶社宅的概念」，匈牙利甚至有依照小孩人數發放補助款政策。

逢甲大學特聘教授曾梓峰說，我們身處流動的年代，全球有很多發展機會，不見得住同一個地方不移動，但台灣很多人一輩子都被房子綁架當房奴，其實擁有房子只是選擇而已。政府推動20萬戶社會住宅，需要耗費大量社會資源，高雄要蓋2萬多戶社宅，很多根本不是市區土地，蓋好後真的有人要去住嗎？台積電還沒來房租就漲3倍，真正的年輕人反而進不來，政策需要有適度的調節制度，應檢視每個城市可乘載的居住環境。

高雄市青年事務委員會青年委員劉庭妍說，年輕租客最怕房東突然漲房租及租屋過程遇上詐騙；她建議社宅抽籤網路直播，公開透明，另外房貸壓力龐大，盼政府更進一步放寬貸款年限，降低房貸月付額。

前青年局長張以理說，很多人年輕時租屋不愉快，所以仍以買房為最大目標，這是根深蒂固的觀念，需要時間轉變。也有人說，若社宅交通不便不想住，多數年輕人對買房子還是很深的期待。

邱議瑩表示，台積電等科技大廠進入高雄，未來發展有很多期許，不過土地與房屋價格迅速攀升，也帶來一定的壓力；未來將成立青年安居行動聯盟，廣納各方意見，制定多元選擇的居住政策。

高雄市登真文化教育協會舉辦高雄青年安居論壇，「OURs都市改革組織」秘書長彭揚凱分享世界各國的住宅政策。記者徐白櫻／攝影
高雄市登真文化教育協會舉辦高雄青年安居論壇，「OURs都市改革組織」秘書長彭揚凱分享世界各國的住宅政策。記者徐白櫻／攝影
參與座談的房仲業者分享個人看法，他認為房客與房東基本上是處於對立面，需要調和。記者徐白櫻／攝影
參與座談的房仲業者分享個人看法，他認為房客與房東基本上是處於對立面，需要調和。記者徐白櫻／攝影
高雄市青年事務委員會青年委員劉庭妍為年輕世代發聲。記者徐白櫻／攝影
高雄市青年事務委員會青年委員劉庭妍為年輕世代發聲。記者徐白櫻／攝影

青年 社宅 房子

延伸閱讀

打造高雄宜居城市 邱議瑩：成立青年安居行動聯盟

國際貓展今明高雄登場 珍稀貓種一次看夠

邱議瑩遭檢起訴 羅智強稱「暴力打人累犯」：有可能坐牢！

打羅智強被罰20萬 邱議瑩道歉：一時失控動手在先 是我不對

相關新聞

資深文史工作者吳庚元出書 寫下里港百年風雲、展出老照片

屏東縣里港鄉資深文史工作者70歲吳庚元歷時1年完成「里港百年風雲－人物・歷史和地方」新書，今天在里港鄉圖書館舉行新書發表...

論壇與青年對話！高雄房子漲幅4成 年輕人薪水追不上仍想買房

近年高雄房子漲幅逾4成，薪水遠追不上。爭取高雄市長提名的立委邱議瑩今辦論壇與青年對話，專家學者提醒，政府除積極蓋社宅外，...

高雄人不捨！ 澄清湖「30年神秘水族館」宣布年底熄燈

高雄澄清湖今年7月由市政府接管後，園區採全面開放免費入園，但園內一處乘載高雄人30年回憶的水族館「海洋奇珍園」卻宣布將在...

高雄左營南門圓環下月拆 交通恐塞爆！議員籲暫緩

高雄左營舊城南門圓環有6個路口交會，行車動線複雜，今年已發生16件擦撞車禍；高市府為改善亂象並配合台17線工程，決議下月...

看到海面油汙 澎湖望安電廠才知漏油闖禍

澎湖縣望安鄉花嶼發電廠昨天中午11時許發生地下油管破裂，造成大量柴油外洩流入花嶼港汙染海面，推估可能漏油達1萬公升，鄉公...

金門博餅8日登場 8活動慶20周年

金門中秋盛事「博狀元餅」明天登場，今年邁入第20屆，觀光處規畫「文化＋觀光」雙主軸，推出8項系列活動，從傳統博餅到數位互...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。