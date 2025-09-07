論壇與青年對話！高雄房子漲幅4成 年輕人薪水追不上仍想買房

近年高雄房子漲幅逾4成，薪水遠追不上。爭取高雄市長提名的立委邱議瑩今辦論壇與青年對話，專家學者提醒，政府除積極蓋社宅外，應該也要有中間型住宅、住宅合作社及限制產權等多元住宅供給，買不起至少要住得好。邱議瑩回應，日後將成立「青年安居行動聯盟」，打造適合青年發展的宜居城市。

參與的許多青年認為，社宅交通若不方便不會想去住，租屋有很多不愉快經驗，所以還是以買房子為人生最大目標。

高雄市登真文化教育協會舉辦高雄青年安居論壇，邀請專家學者與各界青年座談。「OURs都市改革組織」秘書長彭揚凱指出，青年薪水追不上房價漲幅是客觀事實，全世界發達國家都面對同樣問題，政府除積極蓋社宅外，也要健全租屋制度、社會住宅合理分配、提供多元住宅選擇等層面。

彭揚凱說，在國外實例中，土地重劃、公辦都更納入一定比例社宅，或以獎勵容積方式要求開發商納入社宅，所以美國紐約曼哈頓豪宅會出現社宅，等同「帝寶裡面也要有幾戶社宅的概念」，匈牙利甚至有依照小孩人數發放補助款政策。

逢甲大學特聘教授曾梓峰說，我們身處流動的年代，全球有很多發展機會，不見得住同一個地方不移動，但台灣很多人一輩子都被房子綁架當房奴，其實擁有房子只是選擇而已。政府推動20萬戶社會住宅，需要耗費大量社會資源，高雄要蓋2萬多戶社宅，很多根本不是市區土地，蓋好後真的有人要去住嗎？台積電還沒來房租就漲3倍，真正的年輕人反而進不來，政策需要有適度的調節制度，應檢視每個城市可乘載的居住環境。

高雄市青年事務委員會青年委員劉庭妍說，年輕租客最怕房東突然漲房租及租屋過程遇上詐騙；她建議社宅抽籤網路直播，公開透明，另外房貸壓力龐大，盼政府更進一步放寬貸款年限，降低房貸月付額。

前青年局長張以理說，很多人年輕時租屋不愉快，所以仍以買房為最大目標，這是根深蒂固的觀念，需要時間轉變。也有人說，若社宅交通不便不想住，多數年輕人對買房子還是很深的期待。