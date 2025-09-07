屏東里港百年風雲新書發表 鄭英耀肯定文史價值

快訊

中央社／ 屏東縣7日電

屏東縣里港鄉資深文史工作者吳庚元，撰寫「里港百年風雲─人物．歷史和地方」新書，今天舉辦發表會。教育部長鄭英耀出席表示，要了解歷史才能疼惜土地，相當彌足珍貴。

「里港百年風雲─人物．歷史和地方」新書發表會，今天下午在里港鄉立圖書館舉行，教育部長鄭英耀、客委會主委古秀妃、屏東縣長周春米、民進黨立委鍾佳濱及徐富癸、前屏東縣長曹啟鴻等人均出席致賀。

鄭英耀致詞，文化讓人的心裡有更高層次與品質提升，透過書中分享里港故事，讓新世代的學生真正了解歷史、土地上的生活方式、人文風采等，因為只有了解歷史，才能對土地多一份疼惜，相當彌足珍貴。

古秀妃表示，一般所見都是帝王歷史，但是自己的歷史才是建構社會進步發展的過程，客委會也鼓勵寫村史，今天有這樣的新書出版實屬不易。

周春米提及，相當感謝有文史工作者願意用一生精華時間，把地方歷史、人文、文化記錄下來，這是讓歷史淵源流長的事，也把根深深埋在里港鄉。另外，歷史建築里港郵便局修復計畫進行中，屆時會重新賦予郵寄功能。

吳庚元說，書中共有36名出生於1850至1950年間的人物與事蹟，從中得以窺見屏北古城里港的發展，也可讓大眾了解各部落人物的脈絡及傳承情形。

另外，除新書發表會，1日起在里港鄉圖書館也舉辦為期1個月的老照片展，展出期間由吳庚元導覽解說。

發表會 文史工作者

