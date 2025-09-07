高雄心理健康月起跑 推廣心理健康觀念

快訊

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄市衛生局舉辦114年「心理健康月」系列活動今天起跑，向市民推廣心理健康觀念。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局舉辦114年「心理健康月」系列活動今天起跑，向市民推廣心理健康觀念。圖／高市衛生局提供

高雄市衛生局舉辦114年「心理健康月」系列活動今天起跑，接下來一個月將有以「幸福由愛發生」為主題設定的電影分享、工作坊等系列活動，向市民推廣心理健康觀念。今天也公布今年金句設計競賽首獎作品為「以柔軟有情的眼光，看遍溫暖有愛的風景」，評審認為此金句深刻呼應心理健康月的核心精神，是今年最具代表性的幸福註腳。

高雄市衛生局今天在王氏昆仲公園舉辦「114年心理健康月活動記者會暨頒獎典禮」，以「幸福由愛發生」為年度主題，正式揭開今年心理健康月序幕。今日活動亦頒獎表揚今年金句設計競賽得獎者，「以柔軟有情的眼光，看遍溫暖有愛的風景」，從超過200件參賽作品中脫穎而出獲得首獎，得獎者表示，自己身為國小老師，與學生一起討論愛與幸福的意義，發現真正幸福的事，正是這段與孩子們共同探索的時光；也深刻體會到，這個世界其實不缺少幸福，而是需要一種能將平凡轉化為美好的眼光與濾鏡。正向鼓勵並強調心理健康的重要。

衛生局表示，今年心理健康月將陸續舉辦城市講堂、幸福電影院、幸福工作坊及大東講堂等系列活動，邀請市民朋友踴躍參與各項實體活動，擴散社會正向支持氛圍。

高雄市衛生局舉辦114年「心理健康月」系列活動今天起跑，金句設計競賽得獎者合影。圖／高市衛生局提供
高雄市衛生局舉辦114年「心理健康月」系列活動今天起跑，金句設計競賽得獎者合影。圖／高市衛生局提供

