小王子125週年展高雄登場 3大雕像西子灣賞夕陽

古典玫瑰園攜手高雄市政府文化局9月13日起在打狗英國領事館文化園區推出「小王子125週年」特展，3個小王子造型雕像提供合影，民眾不必飛韓國也能與小王子在西子灣共賞夕陽。

韓國釜山甘川洞文化村內的小王子雕像，是許多造訪釜山的民眾必去的景點之一。9月13日在打狗英國領事館文化園區登場的小王子125週年特展，展期延續至2026年3月31日，結合經典寓言角色與百年古蹟，打造最浪漫的親子旅遊亮點。

主辦單位古典玫瑰園今天透過文字稿表示，展覽以黃騰輝的畫作、沉浸式裝置及「小王子」經典語錄，營造穿越時空的心靈宇宙。3大必訪雕像包括「看海，是一種陪伴」、「馴養之約」、「等待的狐狸」，不僅是打卡景點，更讓寓言精神轉化為親子教育的契機。

黃騰輝說，這場展覽不僅是一場藝術與古蹟的對話，更是一場親子心靈的邀約，期待觀眾在藝術氛圍中找回單純而珍貴的感動。