快訊

雷雨狂炸雙北...氣象署籲慎防雷擊、9級強陣風 3山區也出現暴雨

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

小王子125週年展高雄登場 3大雕像西子灣賞夕陽

中央社／ 台中7日電

古典玫瑰園攜手高雄市政府文化局9月13日起在打狗英國領事館文化園區推出「小王子125週年」特展，3個小王子造型雕像提供合影，民眾不必飛韓國也能與小王子在西子灣共賞夕陽。

韓國釜山甘川洞文化村內的小王子雕像，是許多造訪釜山的民眾必去的景點之一。9月13日在打狗英國領事館文化園區登場的小王子125週年特展，展期延續至2026年3月31日，結合經典寓言角色與百年古蹟，打造最浪漫的親子旅遊亮點。

主辦單位古典玫瑰園今天透過文字稿表示，展覽以黃騰輝的畫作、沉浸式裝置及「小王子」經典語錄，營造穿越時空的心靈宇宙。3大必訪雕像包括「看海，是一種陪伴」、「馴養之約」、「等待的狐狸」，不僅是打卡景點，更讓寓言精神轉化為親子教育的契機。

黃騰輝說，這場展覽不僅是一場藝術與古蹟的對話，更是一場親子心靈的邀約，期待觀眾在藝術氛圍中找回單純而珍貴的感動。

小王 景點 親子教育

延伸閱讀

打造高雄宜居城市 邱議瑩：成立青年安居行動聯盟

原民之耀巡迴展移師高雄 文化瑰寶齊聚高美館

高雄人不捨！ 澄清湖「30年神秘水族館」宣布年底熄燈

高雄男癡迷鄰居胸部 偷人家內衣回家色色被判刑

相關新聞

高雄人不捨！ 澄清湖「30年神秘水族館」宣布年底熄燈

高雄澄清湖今年7月由市政府接管後，園區採全面開放免費入園，但園內一處乘載高雄人30年回憶的水族館「海洋奇珍園」卻宣布將在...

高雄左營南門圓環下月拆 交通恐塞爆！議員籲暫緩

高雄左營舊城南門圓環有6個路口交會，行車動線複雜，今年已發生16件擦撞車禍；高市府為改善亂象並配合台17線工程，決議下月...

看到海面油汙 澎湖望安電廠才知漏油闖禍

澎湖縣望安鄉花嶼發電廠昨天中午11時許發生地下油管破裂，造成大量柴油外洩流入花嶼港汙染海面，推估可能漏油達1萬公升，鄉公...

金門博餅8日登場 8活動慶20周年

金門中秋盛事「博狀元餅」明天登場，今年邁入第20屆，觀光處規畫「文化＋觀光」雙主軸，推出8項系列活動，從傳統博餅到數位互...

美濃驚現「大峽谷」柯志恩批盜採暴利 高市府喊嚴查嚴辦

高雄市美濃區傳出盜採土石，被挖出巨型天坑宛如「大峽谷」，國民黨立委柯志恩昨日會同議員林義迪、朱信強服務團隊會勘，柯志恩痛...

金門盃咖啡沖煮賽 36位好手同場較勁

「2025金門盃咖啡沖煮競賽」今明兩天在金門風獅爺商店街熱鬧登場，這次競賽共有來自全台及金門的36位咖啡好手齊聚一堂，年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。