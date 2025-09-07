馬祖國際藝術島登場 觀光署瞄準高端國際客

第三屆「馬祖國際藝術島」自 9 月 5 日至 11 月 16 日舉行，為期兩個多月的展演，將南竿、北竿、東引、莒光等四鄉五島轉化為當代藝術舞台。交通部觀光署長陳玉秀指出，馬祖年均約有 20 萬人次旅客，但國際客僅約千人，占比不到 2%，未來將鎖定「高端國際客」市場，透過藝術、旅遊與地方產業結合，提升馬祖旅遊質感，並藉此創造永續發展契機。

陳玉秀分析，馬祖交通與住宿量能有限，目前僅有 240 家民宿、約 3,806 床位，難以大量吸納國旅人潮，卻正適合發展精緻化、少量高質的旅遊模式。她強調，高端不等於高價格，而是透過提升服務與體驗，吸引重視質感與文化的旅客。未來觀光署將引導在地業者進行數位轉型，從訂票、住宿到導覽全面升級，同時強化數據應用，協助業者調整營運策略，吸引願意停留更久、消費力更強的國際客。

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐也補充，過去馬祖遊客高峰曾達 30 萬人次，但壅擠導致體驗不佳，後來進行資源乘載量控管後，近年穩定在 20 萬人次，旅遊滿意度反而提升。未來若能結合藝術、文化與慢旅品牌，將有助於吸引具差異化需求的國際旅客。

本屆藝術島以「拍楸—你的海洋，我的陸」為策展主題，取自馬祖世代傳承的重要捕魚工法「拍楸」（閩東語 pha-jiu），象徵與海共生的智慧與信仰。策展團隊邀集來自台灣、日本、韓國、美國、澳洲、西班牙等 55 組藝術家，帶來 200 多件作品，涵蓋地景裝置、聲音藝術、錄像與社區共創。

遊客將能在坑道、據點、聚落或港口間，與藝術作品不期而遇。例如南竿八八坑道中，韓國藝術家鄭然斗以聲光影像重塑軍事遺跡記憶；梅石軍官茶室則展出結合在地信仰與女性生命力的《白馬非馬》；北竿芹壁聚落，則以許家維的紀錄影像展現素人京劇團的排練故事，讓藝術與社區力量交織。

觀光署指出，未來並將配合「島嶼淨行」徒步路線、電子票券平台及智慧導覽，打造屬於馬祖的慢旅品牌。

觀光署統計，2019 年至 2024 年間，馬祖平均每年接待逾 20 萬人次，僅 2021 年及 2023 年受疫情與航班影響降至 13.8 萬與 18.8 萬。國際旅客比例則僅 1.8%，以新加坡、香港旅客為主，因文化差異大而較具吸引力。反之，福州陸客雖近在咫尺，卻因文化同質性高，占比有限。

至於馬祖推動觀光的動能，陳如嵐補充，馬祖每年 4 至 6 月為藍眼淚旺季；7、8 月旅客微幅下降，明年就會鎖定親子營隊，如戰鬥營、獨木舟及藝術美學營等；9 至 10 月則推季節性活動，如音樂季；11 月主打馬拉松賽事；12 至隔年 2 月則是修整時間，讓當地業者進行人力訓練、規劃調整。

陳玉秀說，推廣觀光最重要的是「說故事」，馬祖因戰地背景形成特殊文化記憶，而國際藝術島正是透過藝術詮釋，讓這些故事以新的形式被看見。今年更吸引來自 49 國的投稿，顯示國際能見度逐步提升。

她強調，讓馬祖國際化無法一步到位，仍須交通、住宿與配套服務持續改善。但從這屆藝術島開始，觀光署已與旅行社合作規劃遊程，讓藝術不只是展覽，而是帶動觀光產業鏈的重要引擎。

此外，陳玉秀認為，馬祖要走向國際市場，必須定位在「高端與高品質」，並非單純追求觀光量能。未來不僅要強化前線人員服務，更要改變產業經營者的思維，引導他們投入科技轉型與創新，將數據轉換為情報，進一步做決策。