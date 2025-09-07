打造高雄宜居城市 邱議瑩：成立青年安居行動聯盟

投入民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩，今天出席「高雄青年安居論壇」，與專家學者及青年探討安居議題，邱議瑩表示，未來將成立「青年安居行動聯盟」，打造適合青年發展宜居城市。

「高雄青年安居論壇」由高雄市登真文化教育協會舉辦、合勤基金會贊助，國家公益發展協進會榮譽會長黃丙喜擔任主持人、OURs都市改革組織秘書長彭揚凱主講、前高雄大學副校長曾梓峰、高雄市青年事務委員會青年委員劉庭妍與談。

彭揚凱表示，台灣住宅政策最大問題是沒有選擇，買房子被視為穩定安居的唯一想像；他認為，政府應健全租屋制度、社會住宅合理分配、提供多元住宅選擇等，落實買不起、最少要住得好，才是好的居住政策。

曾梓峰認為，談論安居友善制度調節時，應更重視生活環境、設計，及年輕人有沒有多元、安全、有保障的居住選擇，不是只將買房子視為政策推動唯一目標。

青年代表劉庭妍說，漲房租、租屋詐騙是年輕世代常遇到的問題，政府應成立專責機構協助年輕人面對租屋市場，降低居住不安全感；此外，高房價導致房貸壓力龐大，政府應放寬貸款年限、降低房貸月付額，增加青年每月可支配所得。

邱議瑩表示，讓青年世代安居樂業，是整體都市發展最重要一環；近年台積電等科技大廠進入高雄，的確對高雄都市發展帶來很深期待，不過土地與房屋價格迅速攀升，也帶來一定壓力。

邱議瑩說，未來將成立「青年安居行動聯盟」，廣納各方意見、制定適合年輕人安居高雄的多元居住政策；租屋及購屋相關政策規劃或社會住宅選址，也應採納青年意見，打造更多可負擔住宅、平衡城鄉差距，讓高雄成為青年宜居城市。