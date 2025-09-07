高市自購及修繕住宅貸款利息補貼 即起開放申請

快訊

中央社／ 高雄7日電

高雄市今年自購住宅貸款利息補貼，以及修繕住宅貸款利息補貼，即起至30日受理申請；自購住宅每戶最高貸款額度為210萬元、修繕住宅為80萬，優惠利率最低可享1.187%。

高雄市都發局今天發布新聞稿表示，今年自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，即起至9月30日止受理申請；呼籲在高雄市有購屋或修繕房屋需求，且符合資格的民眾，把握機會踴躍申請。

其中，自購住宅貸款利息補貼計畫戶數為552戶、每戶最高貸款額度為新台幣210萬元；修繕住宅貸款利息補貼計畫戶數為351戶、每戶最高貸款額度為80萬。

符合經濟或社會弱勢資格，可享有最低1.187%優惠利率；若不具前述身分者，也可享有最低1.762%優惠利率。

都發局說明，住宅補貼資格審核採評點制，如屬於經濟或社會弱勢身分者可加分，並非先申請就可先獲得補貼；評點分數將以高低序位核定，但超過計畫戶數時，不予核定。

因此，如有可加分條件者，申請時應勾選並檢附相關證明文件；另外，都發局也提供多元補件方式，民眾可選擇以網路、電子郵件信箱、傳真或郵寄等方式進行補件，免花費、免出門，即可完成補件作業。

都發局表示，申請方式可採書面申請或線上網路申請，採書面申請方式者，於受理期間，填寫申請書並備妥規定應檢附文件後，以掛號郵寄或親送至高雄市政府都市發展局。

線上申請系統開放時間，即日起至9月30日下午5時；申請書可到各區公所索取，或自申請網站直接下載；如有疑問，可於週一至週五上午8時至12時、下午1時30分至5時撥打服務專線（07）3312103。

